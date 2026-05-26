خبيرة تغذية تكشف الكمية اليومية المسموح بها من الفراولة للبالغين

كتب : سيد متولي

02:00 ص 26/05/2026

كشفت الدكتورة أنتونينا ستارودوبوفا، كبيرة أخصائيي التغذية في إدارة الصحة بموسكو، أن الكمية اليومية المثالية من الفراولة للبالغين تتراوح ما بين 250 و300 جرام، مؤكدة أهمية عدم الإفراط في تناولها رغم فوائدها الصحية المتعددة.

وأوضحت أن الفراولة تعد من الفواكه منخفضة السعرات الحرارية، حيث يحتوي كل 100 جرام منها على نحو 34 سعرة حرارية فقط، إضافة إلى كمية محدودة من السكريات الطبيعية تقدر بحوالي 6 جرامات.

وأكدت في تصريحات لوكالة "تاس" أن تناول الفراولة باعتدال يحقق فوائد صحية عديدة، إلا أن الإفراط فيها قد لا يكون مناسبا لبعض الأشخاص، خاصة الذين يعانون من مشكلات في الجهاز الهضمي.

وأشارت إلى أن الفراولة تحتوي على أحماض عضوية قد تؤثر سلبا على المصابين بقرحة المعدة أو الاثني عشر خلال فترات التفاقم، كما أن الحساسية تجاه الفراولة تعد سببا كافيا لتجنب تناولها.

وفي المقابل، تتميز الفراولة باحتوائها على عناصر غذائية مهمة مثل فيتامينَي C وE، وحمض الفوليك، والكاروتينات، إضافة إلى معادن البوتاسيوم والمغنيسيوم والزنك. كما تحتوي على مادة الأنثوسيانين المسؤولة عن لونها الأحمر، والتي تلعب دورا في تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية.

وشددت الخبيرة على ضرورة تنويع مصادر الفاكهة وعدم الاعتماد على الفراولة فقط، موصية بإدخال أنواع موسمية أخرى مثل الكرز والعنب ضمن النظام الغذائي.

كما حذرت من شراء الفراولة من مصادر غير موثوقة أو غير مرخصة، داعية إلى اختيار الثمار الناضجة ذات اللون الموحد، والخالية من التلف أو البقع، مع التأكد من أن أوراقها خضراء طازجة وتفوح منها رائحة طبيعية مميزة.

