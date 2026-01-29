إعلان

نصائح فعالة للسيطرة على الحموضة دون أدوية.. إليك التفاصيل

كتب : مصراوي

12:00 م 29/01/2026

ارتجاع المريء

أكدت الدكتورة نوريا ديانوفا، خبيرة التغذية والمديرة التنفيذية لمركز بحوث التغذية الصحية، أن البروتين النباتي يساهم في تقليل تكرار وشدة حرقة المعدة لدى مرضى الارتجاع المعدي المريئي، نقلا عن " gazeta.ru".

وأوضحت الدكتورة ديانوفا أن الارتجاع المعدي المريئي حالة مزمنة ومتكررة، يحدث فيها ارتداد محتوى المعدة أو الاثني عشر إلى المريء بانتظام. وعند عدم علاج هذه الحالة أو تعديل نمط الحياة والنظام الغذائي، قد يؤدي الأمر إلى مريء باريت (حالة ما قبل سرطانية)، وتدهور جودة الحياة، وظهور اضطرابات نفسية، بينما تقل فعالية الأدوية مع مرور الوقت.

وأشارت الطبيبة إلى أن تقييم النظام الغذائي الحالي للمرضى كشف عن هيمنة الدهون والبروتينات الحيوانية، مع نقص واضح في الألياف. وتؤكد الدراسات الرصدية أن اتباع نظام غذائي نباتي أو نباتي صارم يقلل بشكل ملحوظ من أعراض الارتجاع المعدي المريئي.

كما أوضحت نتائج تجربة سريرية أجراها خبراء المركز، وعُرضت في نوفمبر 2025 خلال مؤتمر لأخصائيي التغذية، أن إدراج بدائل نباتية في النظام الغذائي للمرضى أدى إلى انخفاض ملحوظ في أعراض الارتجاع، بما في ذلك شدة وتكرار حرقة المعدة والشعور بالحموضة في الفم وغيرها من الأعراض المرتبطة بالمرض.

وأشارت الدكتورة ديانوفا إلى أن الألياف الغذائية الموجودة في الأنظمة النباتية تحسن حركة المريء، مما يقلل من حساسية مستقبلات الارتجاع ويحد من خطر تلف الغشاء المخاطي.

وأضافت أن الارتجاع، بما في ذلك الحمضي، يحدث بوتيرة أقل بعد تناول وجبات تحتوي على بروتين نباتي مقارنة بالبروتين الحيواني. ويُعد اختبار قياس pH والمعاوقة (pH-Impedance) المعيار الذهبي لتشخيص الارتجاع المعدي المريئي، حيث يسمح بقياس تكرار الارتجاع ومدته ونوعه (سائل أو غاز)، إضافة إلى تقييم تأثيره على الغشاء المخاطي للمريء على مدار 24 ساعة.

وأكملت حديثها، أن البروتين النباتي يساعد على إفراغ محتوى المعدة بسرعة أكبر مقارنة بالبروتين الحيواني، بينما تحفز الدهون النباتية هرمون الكوليسيستوكينين بدرجة أقل، ما يقلل من قوة العضلة العاصرة المريئية السفلية، وبالتالي يقل ارتداد محتوى المعدة إلى المريء، وهي الآلية الأساسية وراء حدوث الارتجاع.

ارتجاع المريء صحة المعدة المعدة نصائح للتخلص من ارتجاع المريء

