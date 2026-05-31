أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة من الإثنين 1 يونيو 2026 وحتى الجمعة 5 يونيو 2026، مؤكدة استمرار الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية.

وأوضحت "الهيئة" في بيان لها، أن الطقس يسود فيه اعتدال خلال ساعات الصباح الباكر، بينما يكون حارًا نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى والوجه البحري، وشديد الحرارة على جنوب البلاد، على أن يظل معتدل الحرارة ليلًا على مختلف المناطق.

شبورة مائية صباحية على الطرق

حذرت "الأرصاد" من تكون شبورة مائية خلال الفترة من 4 حتى 8 صباحًا، على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد والقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة أحيانًا وتؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية.

هل يوجد فرصًا لسقوط أمطارًا خلال الأسبوع الحالي؟

أشارت "الهيئة" إلى وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة يوم الإثنين 1 يونيو على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، وتكون على فترات متقطعة وغير مؤثرة.

وتوقعت "هيئة الأرصاد" استمرار نشاط الرياح خلال الفترة من الإثنين 1 يونيو وحتى الجمعة 5 يونيو على أغلب أنحاء الجمهورية على فترات متقطعة، مما يساهم في تلطيف الأجواء نسبيًا.

درجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام المقبلة

أوضحت "الهيئة" تفاصيل درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة خلال الفترة، إذ تشهد القاهرة الكبرى والوجه البحري درجات عظمى تتراوح بين 31 و36 درجة، وصغرى بين 22 و23 درجة.

بينما تسجل السواحل الشمالية درجات عظمى بين 28 و32 درجة وصغرى بين 20 و21 درجة، في حين ترتفع الحرارة في شمال الصعيد لتتراوح العظمى بين 38 و40 درجة، والصغرى بين 24 و27 درجة، بينما تصل في جنوب الصعيد إلى ما بين 40 و44 درجة للعظمى.

الأرصاد تدعو المواطنين لمتابعة التحديثات

دعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين إلى متابعة النشرات والتحديثات الصادرة عنها بشكل مستمر، واتخاذ الاحتياطات اللازمة خلال فترات الشبورة المائية وارتفاع درجات الحرارة.

