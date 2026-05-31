لاحظ الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، بدء نشوب حريق بالعقار رقم 22 بشارع سكة راتب بمنطقة الدرب الأحمر التابعة لحي وسط القاهرة.

جاء ذلك خلال مروره الدوري اليوم لمتابعة انتظام الخدمات المقدمة للمواطنين خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.

حريق مفاجئ خلال جولة محافظ القاهرة بالدرب الأحمر

على الفور، أبلغ محافظ القاهرة قوات الحماية المدنية التي دفعت بـ3 سيارات إطفاء إلى موقع الحريق، حيث تم التعامل السريع مع الموقف والسيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى العقارات المجاورة.

وحرص محافظ القاهرة على التواجد بموقع الحادث ومتابعة أعمال الإطفاء ميدانيًا، ولم يغادر المكان إلا بعد التأكد من إخماد الحريق بالكامل، وعدم وقوع أي إصابات أو خسائر بشرية، فضلًا عن عدم تأثر العقارات المجاورة بالحريق.

وأكد محافظ القاهرة، أهمية الجاهزية الكاملة لكافة الأجهزة التنفيذية وغرف العمليات خلال فترة إجازة عيد الأضحى، وسرعة التعامل مع أي بلاغات أو طوارئ للحفاظ على سلامة المواطنين وممتلكاتهم.