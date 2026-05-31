إعلان

صور| حريق مفاجئ خلال جولة محافظ القاهرة بالدرب الأحمر.. ماذا فعل؟

كتب : محمد نصار

03:15 م 31/05/2026
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    حريق مفاجئ خلال جولة محافظ القاهرة (4)
  • عرض 9 صورة
    حريق مفاجئ خلال جولة محافظ القاهرة (1)
  • عرض 9 صورة
    حريق مفاجئ خلال جولة محافظ القاهرة (5)
  • عرض 9 صورة
    حريق مفاجئ خلال جولة محافظ القاهرة (3)
  • عرض 9 صورة
    حريق مفاجئ خلال جولة محافظ القاهرة (7)
  • عرض 9 صورة
    حريق مفاجئ خلال جولة محافظ القاهرة (8)
  • عرض 9 صورة
    حريق مفاجئ خلال جولة محافظ القاهرة (6)
  • عرض 9 صورة
    حريق مفاجئ خلال جولة محافظ القاهرة (9)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

لاحظ الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، بدء نشوب حريق بالعقار رقم 22 بشارع سكة راتب بمنطقة الدرب الأحمر التابعة لحي وسط القاهرة.

جاء ذلك خلال مروره الدوري اليوم لمتابعة انتظام الخدمات المقدمة للمواطنين خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.

حريق مفاجئ خلال جولة محافظ القاهرة بالدرب الأحمر

على الفور، أبلغ محافظ القاهرة قوات الحماية المدنية التي دفعت بـ3 سيارات إطفاء إلى موقع الحريق، حيث تم التعامل السريع مع الموقف والسيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى العقارات المجاورة.

وحرص محافظ القاهرة على التواجد بموقع الحادث ومتابعة أعمال الإطفاء ميدانيًا، ولم يغادر المكان إلا بعد التأكد من إخماد الحريق بالكامل، وعدم وقوع أي إصابات أو خسائر بشرية، فضلًا عن عدم تأثر العقارات المجاورة بالحريق.

وأكد محافظ القاهرة، أهمية الجاهزية الكاملة لكافة الأجهزة التنفيذية وغرف العمليات خلال فترة إجازة عيد الأضحى، وسرعة التعامل مع أي بلاغات أو طوارئ للحفاظ على سلامة المواطنين وممتلكاتهم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محافظ القاهرة الدرب الأحمر حريق الحماية المدنية

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

بعد رحيله عن السيتي.. جوارديولا يفاجئ الجميع بظهور بعيد عن كرة القدم
رياضة عربية وعالمية

بعد رحيله عن السيتي.. جوارديولا يفاجئ الجميع بظهور بعيد عن كرة القدم

أسهل 10 دول للهجرة والإقامة في 2026.. بينها البرتغال واليونان
سفر وسياحة

أسهل 10 دول للهجرة والإقامة في 2026.. بينها البرتغال واليونان
عصير الجوافة.. مشروب اقتصادي للوقاية من فقر الدم.. احرص على تناوله
نصائح طبية

عصير الجوافة.. مشروب اقتصادي للوقاية من فقر الدم.. احرص على تناوله
بدءًا من الاثنين.. زيادة أسعار زيوت كاسترول لمحركات السيارات في مصر - قائمة
أخبار السيارات

بدءًا من الاثنين.. زيادة أسعار زيوت كاسترول لمحركات السيارات في مصر - قائمة
"قصر قرطام".. كيف فجر خلافات الحركة المدنية؟- التفاصيل الكاملة للأزمة
أخبار مصر

"قصر قرطام".. كيف فجر خلافات الحركة المدنية؟- التفاصيل الكاملة للأزمة

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

"قصر قرطام".. كيف فجر خلافات الحركة المدنية؟- التفاصيل الكاملة للأزمة
العدل ينسحب من الحركة المدنية.. ورئيسه: "إكرام الميت دفنه"
قناة مجانية تنقل مباراة منتخب مصر والبرازيل استعدادًا لكأس العالم 2026