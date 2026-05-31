ألقى رجال مباحث مركز شرطة الدلنجات بمديرية أمن البحيرة، القبض على مزارع وثلاثة من أشقائه؛ لاتهامهم بالاعتداء بالضرب على عامل ووالدته باستخدام "عصا خشبية"، إثر نشوب مشاجرة بين الطرفين بسبب خلافات حول شراء منزل بدائرة المركز.

وكانت الأجهزة الأمنية قد رصدت مقطع فيديو متداولاً على منصات التواصل الاجتماعي، يظهر حدوث مشاجرة عنيفة بين عدد من الأشخاص بنطاق محافظة البحيرة.

إصابة عامل ووالدته في مشاجرة على شراء منزل بالبحيرة

وبالفحص والتحري، تبين أنه بتاريخ 28 مايو الجاري، استقبلت إحدى المستشفيات عاملاً مصاباً بكدمة في الوجه، ووالدته مصابة بجرح في الرأس، وبسؤالهما اتهما مزارعاً وأشقاءه الثلاثة (جميعهم مقيمون بدائرة المركز) بالاعتداء عليهما بالضرب وتوجيه ضربات لهما بشومة كانت بحوزتهم، مما أحدث ما بهما من إصابات نتيجة الخلاف على بيع وشراء المنزل.

ضبط 4 أشقاء بعد التعدي على عامل ووالدته في البحيرة

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت قوات الأمن من ضبط المشكو في حقهم الأربعة، وبإرشادهم جرى ضبط "العصا الخشبية" المستخدمة في الواقعة، وبمواجهتهم انهاروا واعترفوا بارتكاب الجريمة لذات السبب، وجرى تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

اقرأ أيضا:

محامي دونجا يكشف سبب حملة التشهير ضد لاعب الزمالك

"لعبة الموت".. كيف تحولت حجرة الأمومة إلى غرفة إعدام طفلين في العمرانية؟

"أبوس رجلك تستر عليا".. حكاية صاحب فرن قبّل قدم جاره ثم أحرقه في العياط