يحرص كثير من الأشخاص على تناول فنجان من القهوة بعد الوجبات، خاصة الوجبات الغنية باللحوم، لكن هذا السلوك قد يؤثر على استفادة الجسم من بعض العناصر الغذائية المهمة، وعلى رأسها الحديد.

وقالت الدكتورة جيهان مصطفى، أخصائي التغذية العلاجية، إن القهوة تحتوي على مركبات طبيعية تعرف باسم البوليفينولات والتانينات، وهي مواد قد تقلل من امتصاص الحديد الموجود في الطعام، خاصة الحديد غير الهيمي الموجود في المصادر النباتية مثل البقوليات والخضروات الورقية.

ما هو الحديد الموجود في اللحوم الحمراء والدواجن والأسماك؟

وأوضحت مصطفى في تصريحات لمصراوي أن الحديد الموجود في اللحوم الحمراء والدواجن والأسماك يعرف بالحديد الهيمي، وهو أكثر سهولة في الامتصاص وأقل تأثرا بمكونات القهوة مقارنة بالحديد النباتي، إلا أن تناول القهوة مباشرة بعد الوجبة قد يؤثر بدرجة ما على الاستفادة من الحديد بشكل عام.

وأضافت أن الأشخاص الأكثر عرضة للتأثر هم المصابون بنقص الحديد أو الأنيميا، وكذلك النساء الحوامل والأطفال، حيث ينصح لهم بتجنب شرب القهوة أو الشاي بالتزامن مع الوجبات الرئيسية.

ما أفضل وقت لتناول القهوة؟

وأكدت أن أفضل وقت لتناول القهوة هو بعد الوجبة بساعة إلى ساعتين على الأقل، لإتاحة الفرصة للجسم لامتصاص الحديد والعناصر الغذائية الأخرى بصورة أفضل.

كما أشارت إلى أن تناول الأطعمة الغنية بفيتامين سي مثل البرتقال والليمون والفلفل الملون والطماطم مع الوجبات يساعد على تعزيز امتصاص الحديد وتقليل تأثير العوامل التي قد تعوق الاستفادة منه.

وشددت أخصائي التغذية العلاجية على أن تناول القهوة باعتدال لا يمثل مشكلة لمعظم الأشخاص الأصحاء، لكن توقيت شربها قد يكون عاملا مهما لدى من يعانون من انخفاض مخزون الحديد أو فقر الدم.