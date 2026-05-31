أثار الفنان أحمد سعد الجدل خلال الأيام الماضية، بعد ظهوره بعدة إطلالات غريبة، تعرض بسببها لانتقادات واسعة من الجمهور، وذلك خلال حفليه في الإسكندرية والغردقة تزامنا مع احتفالات عيد الأضحى المبارك.

وظهر أحمد سعد في أحدث حفلاته بإطلالة جديدة ومختلفة، وارتدى "توكة شعر" في لحيته، واعتمد إطلالة كاجوال باللون الأسود، وفي الحفل الآخر ارتدى ملابس بألوان مختلفة.

تعليقات الجمهور على أحدث إطلالات أحمد سعد

وجاءت تعليقات الجمهور على إطلالته الأخيرة كالتالي: "حرام عليك، إنت راجل كنت بتقرأ القرآن"، و"بتعمل كده ليه؟"، "كان شكلك أحلى"، "في حاجة غلط"، "بصراحة مش حلو"، "اختياراتك مدمرة حياتك"، "ليه بتعمل كده".

أحمد اعتاد الفترة الأخيرة على تغيير مظهره وارتداء ملابس مختلفة، تعرضه للانتقادات.

آخر أعمال أحمد سعد

طرح أحمد سعد مؤخرًا أحدث أغانيه بعنوان فلوس بابا، وهي الأغنية الدعائية لإحدى شركات المحمول، وطرحها عبر قناته الرسمية على يوتيوب ومنصاته المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي.

أحمد سعد يستعد لجولة كأس العالم 2026

ويستعد أحمد سعد لإحياء جولة غنائية في أمريكا الشمالية وكندا ضمن فعاليات الترويج لبطولة كأس العالم 2026، تشمل عددًا من المدن، أبرزها بروكلين وشيكاغو وتورونتو وأتلانتا ولوس أنجلوس وتامبا وهيوستن، وذلك خلال شهر يونيو المقبل.

