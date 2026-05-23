7 نصائح لتجنب اضطرابات المعدة بعد تناول اللحوم

كتب : نرمين ضيف الله

01:00 ص 23/05/2026

اضطرابات المعدة

اللحوم مصدر غني بالبروتين والحديد، لكنها أحيانًا تسبب اضطرابات في المعدة مثل الانتفاخ، الغازات، أو عسر الهضم، خاصة عند الإفراط في تناولها أو تحضيرها بطريقة غير صحيحة.

اتباع بعض الإرشادات الغذائية يمكن أن يقلل هذه المشاكل ويحافظ على صحة الجهاز الهضمي بعد تناول اللحوم.

7 نصائح لتجنب اضطرابات المعدة بعد اللحوم بحسب "مايو كلينك".

اختيار اللحوم الطازجة:

تجنب اللحوم المخزنة لفترات طويلة أو المعالجة، لأنها قد تحتوي على بكتيريا تسبب التسمم الغذائي.

طهي اللحوم جيدًا:

الطبخ الكامل للقضاء على البكتيريا والطفيليات، مع مراعاة درجة الحرارة الداخلية لكل نوع من اللحوم.

تجنب الإفراط في الدهون:

اللحوم الدهنية صعبة الهضم، فاختيار القطع الخالية من الدهون يساعد المعدة على التعامل معها بسهولة.

مضغ الطعام جيدًا:

يساعد المضغ البطيء على تسهيل عملية الهضم وتقليل الانتفاخات.

تجنب الأطعمة الثقيلة مع اللحوم:

مثل الأطعمة المقلية أو الكربوهيدرات الثقيلة، لتخفيف الحمل على الجهاز الهضمي.

شرب الماء بكميات معتدلة أثناء الوجبة:

يمنع الجفاف ويساعد على الهضم، لكن تجنب الإفراط لتفادي تخفيف العصارات الهاضمة.

تناول البروبيوتيك:

مثل الزبادي أو الأطعمة المخمرة بعد الوجبة، لدعم البكتيريا المفيدة في الأمعاء وتحسين الهضم.

تخلت عن منصبها من أجل زوجها.. من هي رئيسة الاستخبارات الأمريكية تولسي غابارد؟
تفاعل كبير من جمهور العرض الخاص لفيلم سفن دوجز مع إيفيهات كريم عبدالعزيز
حدث بالفن|تركي آل الشيخ يمازح عمرو دياب ومنى زكي وأحمد حلمي في 7 Dogs
8 طرق بسيطة لتقوية جهازك المناعي منها تناول فيتامين سي
"وداع أسطوري".. ليفربول يطرح فيلم وثائقي للنجم المصري محمد صلاح (فيديو)
