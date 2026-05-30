مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، يؤكد خبراء الصحة أن بعض الخيارات الغذائية قد تؤثر سلبا على الجسم والنوم، خاصة أثناء موجات الحر.

وقدمت الدكتورة آلي هير، استشارية في طب النوم والجهاز التنفسي في مستشفى رويال برومبتون في لندن، مجموعة من النصائح الغذائية للمساعدة على التكيف مع الطقس الحار والحفاظ على نوم مريح.

أضرار المشروبات الغنية بالسكر

وأشارت "هير" إلى أن المشروبات الغنية بالسكر، مثل القهوة المضاف إليها الشراب المنكه والمشروبات الغازية، قد تتسبب في تقلبات سريعة بمستويات السكر في الدم، ما يزيد من احتمالية الاستيقاظ المتكرر خلال الليل ويؤثر في جودة النوم، في الطقس الحار، بحسب صحيفة express البريطانية.

لذلك نصحت بالحد من استهلاك المشروبات عالية السكر وجعلها خيارا استثنائيا بدلا من عادة يومية في الطقس الحار.

أطعمة مفيدة في الصيف

وفي المقابل، أوصت الخبيرة بالتركيز على الأطعمة المستوحاة من النظام الغذائي المتوسطي، نظرا لغناها بمادة التريبتوفان، وهو حمض أميني يساعد الجسم على إنتاج السيروتونين ثم الميلاتونين، الهرمون المسؤول عن تنظيم دورة النوم.

وتشمل هذه الأطعمة الزبادي، والجبن، والبيض، والأسماك مثل السلمون والتونة، إضافة إلى البقوليات كالحمص والعدس، والمكسرات والبذور، خاصة اللوز وبذور اليقطين.

وحذرت "هير" أيضا من الإفراط في تناول الوجبات السريعة والأطعمة الدسمة، مثل اللحوم المصنعة والأطباق الغنية بالصلصات الكريمية، موضحة أن هضمها يستغرق وقتا أطول، ما يزيد العبء على الجسم خلال ساعات الليل ويؤثر في جودة النوم.

ولتحسين الراحة الليلية خلال الأجواء الحارة، نصحت بتناول وجبات عشاء خفيفة تعتمد على الأسماك أو اللحوم المشوية، مع استخدام زيت الزيتون والدهون النباتية الصحية مثل الأفوكادو.

وأكدت أن اتباع نمط غذائي قريب من حمية البحر الأبيض المتوسط قد ينعكس إيجابا على النوم، إذ تشير الدراسات إلى ارتباطه بزيادة مدة النوم وتحسين جودته بشكل عام.

