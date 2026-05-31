إعلان

لإنقاص الوزن في الصيف.. 5 مشروبات تناولها على الريق

كتب : سيد متولي

03:00 م 31/05/2026

فقدان الوزن

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تلعب بعض المشروبات الصيفية دورا فعالا في دعم فقدان الوزن عند تناولها على الريق، خصوصا لمن يعانون من زيادة وزن ملحوظة، مع ضرورة استشارة الطبيب لتجنب أي مضاعفات محتملة.
وبحسب موقع هيلث لاين، إليك 5 مشروبات صحية تساعد على التخسيس خلال فصل الصيف.

هل القهوة تنقص الوزن؟

تعمل القهوة على زيادة الطاقة وتحسين المزاج، كما يحتوي مشروبها على الكافيين الذي يعزز حرق الدهون، لذا ينصح بتناولها باعتدال لتجنب الآثار الجانبية.

هل الماء يساعد على التخسيس؟

الماء الخيار الأمثل للشرب على الريق خلال الأيام الحارة، إذ يمنح شعورا طويل الأمد بالشبع، ويعزز حرق السعرات الحرارية، ما يساهم بشكل ملحوظ في فقدان الوزن.
الشاي الأسود ودوره في إنقاص الوزن
الشاي الأسود يحتوي على مركبات وبوليفينولات مضادة للأكسدة، يمكن أن تساعد في تحفيز فقدان الوزن عند شربه على الريق.

هل يساعد شاي الزنجبيل على التخسيس؟

لا يقتصر دور شاي الزنجبيل على تخفيف الغثيان ونزلات البرد أو التهاب المفاصل، بل يساهم أيضا في إنقاص الوزن عند تناوله بانتظام على معدة فارغة وباعتدال.
دور الشاي الأخضر في إنقاص الوزن
الشاي الأخضر غني بمضادات الأكسدة والعناصر الغذائية المفيدة، إذ يساعد على تحسين عملية الأيض وخفض الوزن، ويفضل تناوله دافئا ودون أي إضافات سكرية.

اقرأ أيضا:

5 فوائد صحية لتناول المانجو منها إنقاص الوزن

"بتاكل أقل ووزنك بيزيد؟".. أسباب خفية وراء زيادة الوزن

عادتان غذائيتان تساعدان على إنقاص الوزن- عليك اتباعهما


اعرف برجك من تاريخ ميلادك

فقدان الوزن الماء الشاي الأخضر

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

بسبب "أزمة الكهرباء".. تحذيرات من كارثة صحية بمستشفى شهداء الأقصى في غزة
شئون عربية و دولية

بسبب "أزمة الكهرباء".. تحذيرات من كارثة صحية بمستشفى شهداء الأقصى في غزة
اكتشاف 5 كنوز أثرية بمنطقة إهناسيا.. الآثار تكشف التفاصيل
أخبار مصر

اكتشاف 5 كنوز أثرية بمنطقة إهناسيا.. الآثار تكشف التفاصيل
أسهل 10 دول للهجرة والإقامة في 2026.. بينها البرتغال واليونان
سفر وسياحة

أسهل 10 دول للهجرة والإقامة في 2026.. بينها البرتغال واليونان
وزير الكهرباء لمصراوي: تسريع توفيق أوضاع العدادات الكودية لأصحاب "نموذج 8"
أخبار مصر

وزير الكهرباء لمصراوي: تسريع توفيق أوضاع العدادات الكودية لأصحاب "نموذج 8"
15 صورة لـ أحمد سعد بإطلالات مثيرة للجدل
زووم

15 صورة لـ أحمد سعد بإطلالات مثيرة للجدل

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

العدل ينسحب من الحركة المدنية.. ورئيسه: "إكرام الميت دفنه"
قناة مجانية تنقل مباراة منتخب مصر والبرازيل استعدادًا لكأس العالم 2026
أزمة ما بعد الموت.. كيف تحولت المقابر إلى سلعة نادرة في الريف المصري؟
القاهرة تتجاوز الـ35 درجة.. الأرصاد تحذر: موجة حارة تضرب البلاد حتى الجمعة