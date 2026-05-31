تلعب بعض المشروبات الصيفية دورا فعالا في دعم فقدان الوزن عند تناولها على الريق، خصوصا لمن يعانون من زيادة وزن ملحوظة، مع ضرورة استشارة الطبيب لتجنب أي مضاعفات محتملة.

وبحسب موقع هيلث لاين، إليك 5 مشروبات صحية تساعد على التخسيس خلال فصل الصيف.

هل القهوة تنقص الوزن؟

تعمل القهوة على زيادة الطاقة وتحسين المزاج، كما يحتوي مشروبها على الكافيين الذي يعزز حرق الدهون، لذا ينصح بتناولها باعتدال لتجنب الآثار الجانبية.

هل الماء يساعد على التخسيس؟

الماء الخيار الأمثل للشرب على الريق خلال الأيام الحارة، إذ يمنح شعورا طويل الأمد بالشبع، ويعزز حرق السعرات الحرارية، ما يساهم بشكل ملحوظ في فقدان الوزن.

الشاي الأسود ودوره في إنقاص الوزن

الشاي الأسود يحتوي على مركبات وبوليفينولات مضادة للأكسدة، يمكن أن تساعد في تحفيز فقدان الوزن عند شربه على الريق.

هل يساعد شاي الزنجبيل على التخسيس؟

لا يقتصر دور شاي الزنجبيل على تخفيف الغثيان ونزلات البرد أو التهاب المفاصل، بل يساهم أيضا في إنقاص الوزن عند تناوله بانتظام على معدة فارغة وباعتدال.

دور الشاي الأخضر في إنقاص الوزن

الشاي الأخضر غني بمضادات الأكسدة والعناصر الغذائية المفيدة، إذ يساعد على تحسين عملية الأيض وخفض الوزن، ويفضل تناوله دافئا ودون أي إضافات سكرية.

اقرأ أيضا:

5 فوائد صحية لتناول المانجو منها إنقاص الوزن

"بتاكل أقل ووزنك بيزيد؟".. أسباب خفية وراء زيادة الوزن

عادتان غذائيتان تساعدان على إنقاص الوزن- عليك اتباعهما





