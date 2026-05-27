مع اقتراب عيد الأضحى وزيادة تناول اللحوم والأطعمة الدسمة، ينصح خبراء التغذية بالاعتماد على بعض المشروبات الطبيعية التي تساعد على تحسين عملية الهضم وتقليل الشعور بالانتفاخ، إلى جانب دعم معدل حرق الدهون بشكل صحي.

ووفقًا لتقارير منشورة في مواقع صحية عالمية مثل Healthline وMedical News Today، فإن بعض المشروبات تحتوي على مركبات طبيعية تعزز كفاءة الجهاز الهضمي وتحفز عملية التمثيل الغذائي.

الشاي الأخضر

يحتوي الشاي الأخضر على مضادات أكسدة ومركبات تساعد على تعزيز حرق الدهون وتحسين عملية الأيض، كما يساهم في تقليل الشعور بالامتلاء بعد الوجبات الدسمة.

مشروب الزنجبيل

يساعد الزنجبيل في تحسين حركة الجهاز الهضمي وتقليل الغازات والانتفاخ، كما يرتبط بدعم عملية حرق السعرات بشكل طبيعي.

الماء بالليمون

يُعد من أكثر المشروبات الشائعة لدعم الهضم، إذ يساعد على ترطيب الجسم وتحفيز المعدة بشكل خفيف، خاصة عند تناوله صباحًا.

النعناع

يساهم النعناع في تهدئة المعدة وتقليل التقلصات وعسر الهضم، كما يمنح شعورًا بالراحة بعد تناول الطعام.

القرفة

تشير بعض الدراسات إلى أن القرفة قد تساعد في تنظيم مستويات السكر بالدم، مما يساهم في تقليل الرغبة الشديدة في تناول الطعام وتحسين التمثيل الغذائي.

اقرأ أيضًا:

بعد الأكل.. 6 مشروبات طبيعية تحسن الهضم وتريح الأمعاء

