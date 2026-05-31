يعتاد بعض الأشخاص على تناول الطعام بسرعة بسبب ضغوط العمل أو الانشغال اليومي، دون الانتباه إلى أن هذه العادة قد تؤثر سلبا على صحة الجهاز الهضمي والوزن والصحة العامة.

وتعليقا على ذلك، قالت الدكتورة جيهان مصطفى، أخصائي التغذية العلاجية، إن تناول الطعام بسرعة يحرم الجسم من الوقت الكافي لإرسال إشارات الشبع إلى الدماغ، ما يؤدي إلى الإفراط في تناول الطعام وزيادة السعرات الحرارية المستهلكة.

ما الآثار الضارة الناجمة عن تناول الطعام بسرعة؟

وأضافت مصطفى في تصريحات لمصراوي، أن هناك عدة تأثيرات صحية قد تنتج عن تناول الطعام بسرعة، أبرزها:

زيادة الوزن

عندما يتناول الشخص الطعام بسرعة، يستغرق الدماغ وقتا أطول لاستقبال إشارات الشبع، ما يدفعه إلى تناول كميات أكبر من احتياجاته الفعلية، وهو ما يزيد من احتمالات اكتساب الوزن مع مرور الوقت.

عسر الهضم

يساعد المضغ الجيد على تكسير الطعام إلى أجزاء صغيرة تسهل عملية الهضم، بينما يؤدي ابتلاع الطعام بسرعة إلى زيادة العبء على المعدة والأمعاء، ما قد يسبب الشعور بعدم الراحة وعسر الهضم.

الانتفاخ والغازات

أثناء تناول الطعام بسرعة يبتلع الشخص كميات أكبر من الهواء، ما يزيد من فرص الإصابة بالانتفاخ وتراكم الغازات والشعور بامتلاء البطن.

ارتفاع خطر مقاومة الأنسولين

تشير بعض الدراسات إلى وجود ارتباط بين سرعة تناول الطعام وارتفاع احتمالات الإصابة بمقاومة الأنسولين واضطرابات التمثيل الغذائي، خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن.

زيادة احتمالات الحموضة وارتجاع المريء

قد يؤدي تناول الطعام بسرعة وكميات كبيرة خلال وقت قصير إلى زيادة الضغط داخل المعدة، ما يرفع من خطر الإصابة بالحموضة وارتجاع أحماض المعدة إلى المريء.

ضعف الاستمتاع بالطعام

لا يمنح الأكل السريع الدماغ الوقت الكافي للاستمتاع بالنكهات والقوام المختلف للأطعمة، ما قد يقلل الشعور بالرضا بعد الوجبة ويدفع الشخص إلى تناول المزيد.

