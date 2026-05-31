الزراعة: إزالة التعديات في 9 محافظات خلال عيد الأضحى

كتب - محمد ممدوح:

03:10 م 31/05/2026

واصلت الإدارة المركزية لحماية الأراضي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي جهودها المكثفة في أعمال المرور الميداني والمتابعة والرصد لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، والتنسيق المستمر مع مديريات الزراعة بالمحافظات، وذلك في آخر أيام إجازة عيد الأضحى المبارك، تنفيذًا لتوجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بضرورة استمرار المتابعة الميدانية والحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع أي تعديات عليها.

وقال الدكتور حسام راشد، رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي، إن مهندسي الإدارة نفذوا اليوم جولات ميدانية شملت 9 محافظات هي: القليوبية، البحيرة، الشرقية، كفر الشيخ، الدقهلية، بني سويف، الفيوم، أسيوط، وسوهاج، لمتابعة الموقف على أرض الواقع والتأكد من سرعة التعامل مع أي مخالفات.

وأوضح أن هذه الجولات تستهدف منع استغلال العطلات الرسمية في تنفيذ أعمال بناء مخالفة على الأراضي الزراعية، مشيرًا إلى أن فرق المرور الميداني تعمل بالتنسيق الكامل مع مديريات الزراعة والأجهزة التنفيذية والمحلية والأمنية بالمحافظات، لضمان الإزالة الفورية لأي تعديات في مهدها وإعادة الأراضي إلى طبيعتها الزراعية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

وفي السياق ذاته، واصلت غرفة العمليات المركزية بالإدارة المركزية لحماية الأراضي عملها على مدار الساعة، من خلال المتابعة اللحظية والتواصل المباشر مع غرف العمليات الفرعية بالمديريات الزراعية، لتلقي البلاغات والتقارير والتعامل الفوري مع أي حالات تعدٍ بكل حسم.

وأكدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي استمرار جهودها لحماية الرقعة الزراعية باعتبارها أحد مقومات الأمن الغذائي والقومي، مهيبة بالمواطنين التعاون مع الأجهزة المعنية والإبلاغ عن أي محاولات للتعدي أو البناء المخالف على الأراضي الزراعية، مشددة على أن أجهزة حماية الأراضي تواصل عملها خلال الإجازات والعطلات لمنع أي مخالفات والتصدي لها فور وقوعها.

