إعلان

بكاء حمو بيكا بجوار نعش والده.. لقطات مؤثرة من الجنازة بالإسكندرية

كتب : محمد عامر , محمد البدري

03:06 م 31/05/2026
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    المطربون يساندون حمو بيكا في جنازة والده
  • عرض 7 صورة
    المطربون يساندون حمو بيكا في جنازة والده
  • عرض 7 صورة
    جنازة والد حمو بيكا في الإسكندرية
  • عرض 7 صورة
    جنازة والد حمو بيكا في الإسكندرية
  • عرض 7 صورة
    جنازة والد حمو بيكا في الإسكندرية
  • عرض 7 صورة
    جنازة والد حمو بيكا في الإسكندرية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

خيمت أجواء الحزن والأسى على جنازة والد مؤدي المهرجانات حمو بيكا، التي أُقيمت عقب صلاة الظهر اليوم الأحد من مسجد العمري بمنطقة كرموز غرب الإسكندرية، وسط حضور العشرات من أفراد الأسرة والأقارب والأصدقاء.

وشهدت مراسم تشييع الجثمان لقطات إنسانية مؤثرة، كان أبرزها ظهور حمو بيكا في حالة من الانهيار والبكاء الشديد بجوار نعش والده، حيث حرص على مرافقة الجثمان منذ خروجه من المسجد وحتى نقله إلى مثواه الأخير بمقابر الأسرة بمدافن العمود.

لقطات مؤثرة من جنازة والد حمو بيكا

وبدا التأثر واضحًا على ملامح حمو بيكا خلال مراسم الجنازة، إذ وقف بجوار النعش متشبثًا بأقاربه وأصدقائه الذين حاولوا مواساته ومساندته في لحظات الوداع الأخيرة، بينما تفاعل الحضور مع المشهد بالدعاء للفقيد بالرحمة والمغفرة.

وكان والد حمو بيكا قد رحل عن عالمنا أمس، في رابع أيام عيد الأضحى المبارك، وهو الخبر الذي أعلنه مؤدي المهرجانات عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، حيث نعى والده بكلمات مؤثرة، طالبًا من جمهوره ومحبيه الدعاء له بالرحمة.

العزاء مساء اليوم بالإسكندرية

ومن المقرر أن يتلقى حمو بيكا واجب العزاء في والده مساء اليوم بمنطقة البيطاش في الإسكندرية، بعد انتهاء مراسم الدفن، وسط حالة من التعاطف الواسع من جمهوره وزملائه في الوسط الغنائي الذين حرصوا على تقديم واجب المواساة.

اقرأ أيضا:
بالصور- تشييع جنازة والد حمو بيكا من مسجد العمري بالإسكندرية – صور

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حمو بيكا جنازة

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

بعد رحيله عن السيتي.. جوارديولا يفاجئ الجميع بظهور بعيد عن كرة القدم
رياضة عربية وعالمية

بعد رحيله عن السيتي.. جوارديولا يفاجئ الجميع بظهور بعيد عن كرة القدم

مريض نفسي.. الداخلية تكشف تفاصيل فيديو تلويح رجل بسلاح وسب مؤسسات الدولة
حوادث وقضايا

مريض نفسي.. الداخلية تكشف تفاصيل فيديو تلويح رجل بسلاح وسب مؤسسات الدولة
بعد أزمة عزاء والدة أحمد حلمي.. أحمد خليل أباظة يعلق على تحرك نقيب الممثلين
أخبار مصر

بعد أزمة عزاء والدة أحمد حلمي.. أحمد خليل أباظة يعلق على تحرك نقيب الممثلين
عصير الجوافة.. مشروب اقتصادي للوقاية من فقر الدم.. احرص على تناوله
نصائح طبية

عصير الجوافة.. مشروب اقتصادي للوقاية من فقر الدم.. احرص على تناوله
دلالات السيطرة على "الشقيف".. هل بدأت إسرائيل مرحلة جديدة من التصعيد في
شئون عربية و دولية

دلالات السيطرة على "الشقيف".. هل بدأت إسرائيل مرحلة جديدة من التصعيد في

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

"قصر قرطام".. كيف فجر خلافات الحركة المدنية؟- التفاصيل الكاملة للأزمة
العدل ينسحب من الحركة المدنية.. ورئيسه: "إكرام الميت دفنه"
قناة مجانية تنقل مباراة منتخب مصر والبرازيل استعدادًا لكأس العالم 2026