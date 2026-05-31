خيمت أجواء الحزن والأسى على جنازة والد مؤدي المهرجانات حمو بيكا، التي أُقيمت عقب صلاة الظهر اليوم الأحد من مسجد العمري بمنطقة كرموز غرب الإسكندرية، وسط حضور العشرات من أفراد الأسرة والأقارب والأصدقاء.

وشهدت مراسم تشييع الجثمان لقطات إنسانية مؤثرة، كان أبرزها ظهور حمو بيكا في حالة من الانهيار والبكاء الشديد بجوار نعش والده، حيث حرص على مرافقة الجثمان منذ خروجه من المسجد وحتى نقله إلى مثواه الأخير بمقابر الأسرة بمدافن العمود.

لقطات مؤثرة من جنازة والد حمو بيكا

وبدا التأثر واضحًا على ملامح حمو بيكا خلال مراسم الجنازة، إذ وقف بجوار النعش متشبثًا بأقاربه وأصدقائه الذين حاولوا مواساته ومساندته في لحظات الوداع الأخيرة، بينما تفاعل الحضور مع المشهد بالدعاء للفقيد بالرحمة والمغفرة.

وكان والد حمو بيكا قد رحل عن عالمنا أمس، في رابع أيام عيد الأضحى المبارك، وهو الخبر الذي أعلنه مؤدي المهرجانات عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، حيث نعى والده بكلمات مؤثرة، طالبًا من جمهوره ومحبيه الدعاء له بالرحمة.

العزاء مساء اليوم بالإسكندرية

ومن المقرر أن يتلقى حمو بيكا واجب العزاء في والده مساء اليوم بمنطقة البيطاش في الإسكندرية، بعد انتهاء مراسم الدفن، وسط حالة من التعاطف الواسع من جمهوره وزملائه في الوسط الغنائي الذين حرصوا على تقديم واجب المواساة.

