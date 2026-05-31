نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية في ضبط المتهم بقتل زوجته داخل قرية أجهور الكبرى التابعة لمركز طوخ، وذلك بعد ساعات قليلة من ارتكاب الواقعة التي أثارت حالة من الحزن والصدمة بين أهالي القرية.

ضبط المتهم بقتل زوجته بعد ساعات من الجريمة

وكانت الأجهزة الأمنية قد تلقت بلاغًا يفيد بمقتل ربة منزل داخل منزلها إثر تعرضها لعدة طعنات متفرقة بالجسد، فانتقلت قوات الأمن إلى موقع الحادث، حيث جرى فحص البلاغ واتخاذ الإجراءات اللازمة لكشف ملابساته.

التحريات تكشف تفاصيل الجريمة

وبالفحص، تبين مصرع السيدة "إيمان ص. أ"، 44 عامًا، متأثرة بالإصابات التي لحقت بها، وكشفت التحريات الأولية أن وراء ارتكاب الواقعة زوجها "هـ. ع. ن"، 49 عامًا، ويعمل تاجر موبيليا، حيث أشارت التحريات إلى أن خلافات أسرية بين الزوجين كانت الدافع وراء ارتكاب الجريمة.

جهود أمنية مكثفة لضبط المتهم

وعقب تقنين الإجراءات وجمع المعلومات، كثفت الأجهزة الأمنية جهودها لتتبع المتهم وضبطه، وتمكنت من تحديد مكان اختبائه والقبض عليه بعد ساعات من وقوع الحادث، واقتياده إلى ديوان مركز شرطة طوخ لاستكمال التحقيقات.

النيابة تباشر التحقيقات

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات، حيث قررت اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، كما أمرت باستكمال تحريات المباحث حول ملابسات الجريمة وظروف وقوعها، للوقوف على كافة التفاصيل المتعلقة بالحادث.

