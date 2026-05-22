تحتل الفراخ مكانة أساسية على موائد كثير من الأسر، باعتبارها واحدة من أهم مصادر البروتين التي تمنح الجسم الطاقة وتساعد على بناء العضلات، لكن رغم فوائدها الغذائية المتعددة، فإن طريقة الطهي والكميات المتناولة تلعب دورا مهما في تحديد تأثيرها على الصحة.

ووفقا لموقع EatingWell، فإن تناول الفراخ باعتدال يمكن أن يوفر للجسم العديد من العناصر الغذائية المهمة، خاصة عند طهيها بطرق صحية مثل الشوي أو السلق، بعيدا عن القلي والدهون الزائدة.

ما هي فوائد تناول الفراخ للجسم؟

تساعد الفراخ على دعم صحة الجسم بفضل احتوائها على نسبة مرتفعة من البروتين والفيتامينات والمعادن، ومن أبرز فوائدها:

-دعم صحة الأعصاب لاحتوائها على فيتامينات B6 وB12.

-المساعدة في بناء العضلات وتقويتها.

-منح الجسم الطاقة والشعور بالشبع لفترات أطول.

-المساهمة في تقوية العظام والأسنان بفضل عنصر الفوسفور.

-تعزيز كفاءة الجهاز المناعي وتحسين وظائف الجسم المختلفة.

ماذا يحدث للجسم عند الإفراط في تناول الفراخ؟

ورغم فوائدها، فإن الإفراط في تناول الفراخ، خاصة المقلية أو الغنية بالدهون، قد يؤدي إلى بعض المشكلات الصحية، منها:

-اضطرابات الهضم عند تناول كميات كبيرة.

-ارتفاع مستويات الدهون والكوليسترول.

-زيادة الوزن بسبب ارتفاع السعرات الحرارية.

-زيادة نسبة الأملاح في الجسم، خاصة مع الفراخ المصنعة أو كثيرة التوابل.

ما هي أفضل طريقة لتناول الفراخ؟



ينصح خبراء التغذية باختيار الأجزاء قليلة الدهون، مثل صدور الفراخ، مع الاعتماد على الشوي أو السلق بدلا من القلي، إلى جانب تناول الخضروات للحصول على وجبة غذائية متوازنة وصحية.

اقرأ أيضًا:

ارتفاع أسعار الدواجن وانخفاض البيض اليوم بالأسواق (موقع رسمي)

بعد تحذيرات العوضي من "الكبد والقوانص".. طبيب يرد على نظام الطيبات



