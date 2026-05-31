أطلقت إدارة مستشفى شهداء الأقصى في قطاع غزة، تحذيرات عاجلة من كارثة صحية وشيكة، بعد تفاقم أزمة الكهرباء وتعطل أحد المولدات الرئيسية، ما يهدد بتوقف الخدمات الطبية في عدد من الأقسام الحيوية ويُعرّض حياة المرضى للخطر.

تحذيرات من كارثة صحية في مستشفى شهداء الأقصى في غزة

وفي التفاصيل، وجّه مدير مستشفى شهداء الأقصى في قطاع غزة الدكتور رائد حسين، تحذيرا عاجلا من تداعيات وصفها بـ"الخطيرة والكارثية" جراء أزمة تعطل المولدات الكهربائية بالمستشفى والتي وصلت إلى مرحلة حرجة للغاية بعد توقف مولد الاحتياط الرابع عن العمل بشكل كامل، وهو ما يهدد بوقف الخدمات الطبية في الأقسام الحيوية ويُشكّل خطرا مباشرا على حياة مئات المرضى والجرحى.

تهالك المولدات ونقص قطع الغيار يتسببان في إغلاق غرف العمليات بالمستشفى

أوضح مدير المستشفى، خلال مؤتمر صحفي عُقد صباح اليوم الأحد، أن المولدات الاحتياطية متهالكة تماما وتعمل بجهد يفوق طاقتها منذ أكثر من عام دون توقف، ولم تعد قادرة على تلبية الاحتياجات اليومية للأجهزة الطبية.

وأكد حسين، أن غرف العمليات توقفت بالفعل عن العمل فور خروج المولد الرابع عن الخدمة في وقت تواجه فيه أقسام الكلى الصناعية وحضانات الأطفال والعناية المركزة والمختبرات خطر التوقف التام في أي لحظة إذا لم يتم تدارك الأزمة.

ونبه مدير المستشفى، إلى أن الارتفاع الكبير في درجات الحرارة يُضاعف الحاجة للكهرباء لتشغيل الأجهزة، بينما أصبحت التدخلات الهندسية والفنية للفرق المختصة دون جدوى بسبب غياب قطع الغيار الأساسية.

نصف مليون مواطن ونازح يواجهون المجهول ومناشدات دولية للتدخل السريع

بيّن الدكتور حسين، أن مستشفى شهداء الأقصى يُعد المنشأة الطبية الحكومية الوحيدة التي تُغطي المحافظة الوسطى في القطاع ويُقدّم خدماته العلاجية لنحو نصف مليون نسمة من السكان المحليين والنازحين، مما يجعل هذه الأزمة تهديدا حقيقيا للأمن الصحي في المنطقة.

واختتم مدير مستشفى شهداء الأقصى المؤتمر، بتوجيه مناشدة عاجلة إلى كافة المؤسسات الدولية والجهات المعنية للتدخل الفوري لإنقاذ المستشفى من خلال ربطه المباشر بامدادات كهربائية مستقرة والسماح بإدخال مولدات جديدة وقطع الغيار اللازمة للصيانة، حسبما أفادت وسائل إعلام فلسطينية.

وتأتي هذه التحذيرات في ظل ما يتعرض له القطاع الصحي في غزة من أضرار جسيمة جراء الحرب الإسرائيلية، التي أسفرت عن تدمير وإخراج عدد كبير من المستشفيات والمراكز الطبية عن الخدمة، فضلا عن تفاقم أزمات الوقود والكهرباء ونقص المستلزمات الطبية وقطع الغيار اللازمة لتشغيل المرافق الصحية.