يلاحظ كثيرون ظهور أعراض مثل التعب واضطرابات النوم، خاصة في الأيام شديدة الحرارة، ومن بين المشكلات الأقل شهرة تورم في القدمين والكاحلين، وهو عرض يرتبط بتأثير الحرارة على الدورة الدموية واحتباس السوائل.

هل ارتفاع درجات الحرارة يسبب تورم في الجسم؟

يشير مركز الخدمات الصحية الوطنية البريطانية إلى أن ارتفاع درجات الحرارة قد يؤدي لدى بعض الأشخاص إلى احتباس السوائل في الجسم، ما يسبب حالة طبية تعرف باسم "الوذمة".

وتظهر هذه الحالة عادة على شكل تورم في الأطراف، وفقا لصحيفة "ميرور" البريطانية.

نصائح لتخفيف تورم القدمين في الطقس الحار

الحركة المستمرة

يساعد النشاط البدني المنتظم، إلى جانب تجنب الجلوس لفترات طويلة، على تحسين الدورة الدموية في الجسم، مما يسهم في تقليل تجمع السوائل في القدمين والحد من التورم.

تناول الطعام الصحي

يمكن لتقليل الأطعمة المصنعة والغنية بالملح، والاعتماد على وجبات محضرة في المنزل وغنية بالعناصر الغذائية، أن يساعد على التحكم باحتباس السوائل في الجسم والحد من التورم.

رفع الساقين

يساعد رفع القدمين فوق مستوى القلب على تحسين تصريف السوائل من الأطراف وتقليل التورم، مما يسهم في تخفيف الانزعاج المرتبط بالاحتباس السوائلي.

المشي حافي القدمين

يساعد تقليل الضغط على القدمين، خاصة في الأجواء الحارة، على تخفيف الشعور بالإجهاد، مع إتاحة فرصة أفضل لراحة القدمين وتقليل التورم الناتج عن احتباس السوائل.

الحفاظ على الترطيب

يساعد شرب كميات كافية من الماء وتعويض المعادن الأساسية مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم والصوديوم على توازن السوائل في الجسم، بينما يساهم تقليل الكافيين في الحد من الاحتباس والتورم.

تدليك القدمين

يساعد التدليك اللطيف باتجاه القلب على تحسين تدفق الدم وتقليل احتباس السوائل في الجسم، ويمكن تعزيز فعاليته باستخدام زيوت طبيعية مثل زيت الزيتون أو زيت جوز الهند لتسهيل الحركة وتخفيف التورم.

