شاركت جانا عمرو دياب، مع نجم الأغنية الجزائرية الشاب خالد، في تقديم الأغنية الدعائية لإحدى الشركات العقارية.

وقدمت جانا في أحدث ظهور لها، أغنية بعنوان "يلا بينا"، بمشاركة الشاب خالد، وظهرت معه في مشاهد عديدة من الإعلان.

صناع دويتو جانا والشاب خالد

وكتب كلمات الأغنية الشاعر محمد بحيري، ووضع اللحن الملحن عمرو مصطفى، وتولى توزيعها الموسيقي معتز ماضي وجورج نبيل، وميكس وماستر أمير محروس.

يذكر أن جانا خاضت تجربة المشاركة في تقديم الأغاني الدعائية 3 مرات، إذ شاركت مع والدها النجم عمرو دياب في تقديم أغنية "خطفوني" ضمن الحملة التي تخص إحدى شركات الاتصالات في صيف 2025.

موسم رمضان 2026

وشاركت جانا في موسم رمضان 2026، للمرة الثانية مع والدها النجم عمرو دياب، وإخوتها الثلاثة نور، وعبد الله، وكنزي، في كليب أغنية بعنوان "نقصاك القعدة"، الذي عُرض ضمن حملة دعائية تقدمها إحدى شركات الاتصالات.

وقدمت جانا أغنية بعنوان "معاك بغني" ضمن حملة دعائية لإحدى شركات المياه الغازية، وكتب كلماتها الشاعر تامر حسين، بينما تولّى عمرو مصطفى تلحينها، ووزّعها موسيقيًا عادل حقي، وميكس وماستر لـ أمير محروس.

