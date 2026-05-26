يفضل كثير من الأشخاص تناول كوب من الشاي مباشرة بعد الوجبات الدسمة، خاصة خلال العزومات والمناسبات، اعتقادًا منهم أنه يساعد على الهضم والتخلص من الشعور بالامتلاء.

وتعليقًا على ذلك يقول الدكتور معتز القيعي، أن تناول الشاي بعد الأكل مباشرة، خصوصا بعد الوجبات الغنية بالدهون واللحوم، قد يعيق امتصاص بعض العناصر الغذائية المهمة، وعلى رأسها الحديد، بسبب احتواء الشاي على مركبات تعرف باسم "التانين"، والتي ترتبط بالحديد وتقلل استفادة الجسم منه.

وأضاف أخصائي التغذية العلاجية والرياضية، قد يؤدي الإفراط في شرب الشاي بعد تناول وجبة الطعام إلى زيادة الشعور بالانتفاخ واضطرابات الهضم لدى بعض الأشخاص، خاصة المصابين بمتلازمة القولون العصبي، نتيجة تأثير الكافيين على المعدة والأمعاء.

ماذا يحدث عند شرب الشاي بعد تناول وجبة دسمة؟

وأكد القيعي، يحدث تقليل امتصاص الحديد والمعادن المهمة في الجسم، وزيادة فرص الإصابة بالأنيميا مع الوقت، ويحدث أيضًا الشعور بالانتفاخ والحموضة، واضطرابات في الهضم لدى بعض الأشخاص، وزيادة تهيج القولون والمعدة الحساسة.

وأشار إلى أن الشاي لا يمثل خطرا في حد ذاته، لكن توقيت تناوله هو العامل الأهم، حيث يُفضل الانتظار لمدة تتراوح بين ساعة وساعتين بعد تناول الطعام، لمنح الجسم فرصة كافية لامتصاص العناصر الغذائية بشكل طبيعي.

واختتم القيعي حديثه قائلا:" يجب تجنب شرب الشاي مباشرة بعد الوجبات الرئيسية، وتقليل كمية السكر المضافة إليه

وشرب المياه بعد الطعام بدلًا من الشاي، وأيضًا يجب تناول الخضروات والفواكه الغنية بفيتامين C لتحسين امتصاص الحديد".

