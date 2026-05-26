وثقت مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية "كاكست" بالتعاون مع وكالة الفضاء السعودية مشهد الحجيج في مشعر عرفات عبر صور فضائية جرى التقاطها اليوم من ارتفاع 518 كيلومترا، بالتزامن مع إعلان الهيئة العامة للإحصاء في المملكة العربية السعودية للنتائج النهائية لموسم حج عام 1447هـ.

تفاصيل إحصائيات أعداد الحجاج

وأظهرت البيانات الرسمية أن إجمالي أعداد الحجاج بلغ 1707301 حاج وحاجة، حيث استقبلت المملكة 1546655 حاجا وحاجة من خارج البلاد عبر المنافذ المختلفة، في حين سجلت أعداد حجاج الداخل من المواطنين والمقيمين 160646 حاجا وحاجة.

وفيما يخص التوزيع النوعي، أوضحت الهيئة أن عدد الحجاج الذكور بلغ 893396 حاجا، بينما وصل عدد الحاجات الإناث إلى 813905 حاجات من إجمالي الحجيج الكلي.

طرق القدوم وتصنيف منافذ أعداد الحجاج

حددت الهيئة في نتائجها طرق وصول ضيوف الرحمن من الخارج، حيث تصدرت المنافذ الجوية القائمة بنحو 1485729 حاجا وحاجة، تلتها المنافذ البرية التي استقبلت 54429 حاجا وحاجة، فيما عبر 6497 حاجا وحاجة من خلال المنافذ البحرية.

موثوقية البيانات عبر نموذج موحد

استندت الهيئة العامة للإحصاء في إصدار مؤشراتها لموسم 1447هـ على بيانات السجلات الإدارية لوزارة الداخلية باعتبارها المصدر الرئيسي، لضمان توفير معلومات سجلية تتسم بالدقة العالية.

ويعتمد هذا الإحصاء على "نموذج موحد" يتضمن عناصر متعددة، وهو النهج الذي تتبعه المملكة خلال الأعوام الماضية لضمان موثوقية إحصاءات أعداد الحجاج.