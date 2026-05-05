في وقت يعد فيه الشاي أحد أكثر المشروبات استهلاكا حول العالم، تكشف دراسات حديثة عن جانب خفي قد يثير القلق، إذ تشير أبحاث إلى أن بعض أكياس الشاي، المعروفة بـ"الشاي الفتلة"، قد تطلق جزيئات بلاستيكية دقيقة داخل المشروب، ما يفتح باب التساؤلات حول تأثيرها على صحة الإنسان.

هل الشاي الفتلة مضر بالصحة؟

أوضحت تقارير علمية أن بعض أكياس الشاي الحديثة تصنع من مواد صناعية مثل النايلون والبولي بروبيلين، بدلا من الورق التقليدي، وفقا لموقع timesnownews.

وعند تعريض هذه الأكياس للماء الساخن، خاصة عند درجات حرارة مرتفعة، قد تبدأ في إطلاق جزيئات بلاستيكية دقيقة ونانوية لا ترى بالعين المجردة.

هل تختلف أنواع أكياس الشاي في مستوى الأمان؟

تعد الأكياس الورقية التقليدية أقل إثارة للقلق مقارنة بالأكياس "الحريرية" أو الشبكية التي تحتوي غالبا على مكونات بلاستيكية، ما يزيد من احتمالية تسرب هذه الجزيئات إلى المشروب.

لماذا تثير الجزيئات البلاستيكية الدقيقة القلق؟

تكمن خطورتها في صغر حجمها، حيث يمكنها اختراق الحواجز البيولوجية داخل الجسم.

وتشير دراسات مخبرية أولية إلى إمكانية امتصاصها عبر خلايا الأمعاء، وربما انتقالها إلى مجرى الدم، ما قد يرتبط بآثار صحية محتملة مثل الالتهابات أو اضطرابات في الهرمونات.

هل هناك دليل علمي على ضرر الشاي الفتلة؟

لا تزال الأبحاث في مراحلها الأولى، ولم تحسم بشكل نهائي العلاقة بين استهلاك هذه الجزيئات وحدوث أضرار مباشرة لدى الإنسان، إلا أن كثيرا من الخبراء يتبنون مبدأ "الوقاية أولا"، عبر تقليل التعرض لهذه المواد قدر الإمكان.

وتشير بعض الدراسات إلى أن كيس شاي واحد قد يطلق مليارات الجزيئات، بينما ترى أخرى أن هذه التقديرات قد تكون مبالغا فيها نتيجة اختلاف تقنيات القياس، ما يجعل الملف لا يزال قيد النقاش العلمي.

