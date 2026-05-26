احذرها في العيد.. 5 مشروبات قد تتسبب في ارتفاع السكر بشكل حاد

كتب : آلاء نبيل أحمد

09:00 م 26/05/2026

ارتفاع السكر في الدم

ارتفاع السكر من المشكلات الشائعة بين الكثير من الأشخاص في عيد الأضحى المبارك، ويرجع السبب إلى تناول بعض المشروبات بعد أكل اللحم.

فيما يلي أبرز 5 مشروبات قد تتسبب في رفع سكر الدم بشكل ملحوظ، وفقا لما ذكره موقع "Everydayhealth".

1- المشروبات الغازية

يرتفع سكر الدم بشكل حاد بعد تناول المشروبات الغازية، لاحتوائها على نسبة عالية من السكريات سريعة الامتصاص، تبلغ حوال 39 جرامًا لكل عبوة، ما يعادل 10 ملاعق صغيرة من السكر الأبيض.

2- عصائر الفاكهة

تتسبب العصائر، حتى الأنواع الطبيعية، في ارتفاع سكر الدم، لأن العصر يفقد الفاكهة الألياف الغذائية، ويؤدي إلى زيادة تركيز السكريات الموجودة بها.

3- مشروبات الطاقة

يضاف لمشروبات الطاقة نسبة مرتفعة من السكريات، تبلغ حوالي 25 جرامًا لكل عبوة، مما يؤدي إلى ارتفاع سكر الدم بعد تناولها.

4- الشاي المُحلى

شرب الشاي بدون سكر أفضل لصحة الإنسان، لإن تحليته يؤدي إلى ارتفاع مستويات الجلوكوز في الدم، خاصةً عند تناوله دون الأطعمة الغنية بالألياف أو البروتين.

5- القهوة المُحلاة

إضافة السكر إلى القهوة من العادات الخاطئة التي تتسبب في ارتفاع مستويات الجلوكوز في الدم بشكل حاد، لذلك يُنصح بتناولها دون تحليتها، حفاظًا على صحة الجسم.

