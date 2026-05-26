تُعد لية الخروف من الدهون الحيوانية الطبيعية التي تستخدم في العديد من الأطعمة التقليدية لإضافة نكهة مميزة وقيمة غذائية مرتفعة، ولكن الإفراط في تناولها قد يلحق الأضرار بصحة الجسم.

وفي هذا الصدد، قال الدكتور معتز القيعي، أخصائي التغذية العلاجية، إن لية الخروف تحتوي على نسبة مرتفعة من السعرات الحرارية، حيث تحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة مقارنة بالزيوت النباتية مثل زيت الزيتون أو زيت دوار الشمس، كما تحتوي أيضًا على نسبة من الكوليسترول الغذائي، لذلك يُنصح بتناولها بحذر عند إدراجها في النظام الغذائي اليومي.

وأوضح القيعي، أن بالرغم من أنها ليست ضارة بحد ذاتها عند تناولها بكميات معتدلة، إلا أن الإفراط في استهلاكها بشكل متكرر قد يؤدي إلى عدة آثار صحية سلبية، و من أبرز هذه التأثيرات ارتفاع مستوى الكوليسترول الضار في الدم، وزيادة الدهون الثلاثية، وهي عوامل ترتبط بشكل مباشر بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب وتصلب الشرايين، كما أن زيادة السعرات الحرارية فيها قد تسهم في زيادة الوزن والسمنة عند عدم موازنة الاستهلاك مع النشاط البدني.

وأضاف أخصائي التغذية العلاجية، أن الخطورة تزداد عند الإفراط في تناول الدهون الحيوانية لدى الأشخاص الذين يعانون مسبقًا من مشكلات صحية مثل ارتفاع ضغط الدم، أو السكري، أو أمراض القلب، أو وجود تاريخ عائلي لاضطرابات الدهون، و في هذه الحالات، يكون من الضروري تقليل الدهون المشبعة قدر الإمكان واستبدالها ببدائل صحية أكثر.

وأكد أخصائي التغذية العلاجية، أنه لا يُنصح بمنع لية الخروف بشكل كامل في جميع الحالات، بل يعتمد الأمر على مبدأ التوازن الغذائي، فتناولها من حين لآخر وبكميات قليلة غالبًا لا يسبب ضررًا للشخص السليم، خاصة إذا كان نظامه الغذائي متوازنًا ويحتوي على الخضروات والألياف والبروتينات الصحية، والحرص على استخدام كميات محدودة من لية الخروف لإضافة النكهة دون جعلها مصدرًا رئيسيًا للدهون في النظام الغذائي.

اقرأ أيضًا:

هل الإفراط في تناول العكاوي يرفع الكوليسترول ويؤثر على القلب؟

هذا ما يحدث للسكر والكوليسترول لديك عند تناول هذا النوع من اللحوم.. مفاجأة



