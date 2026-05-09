الشاي من أكثر المشروبات حضورا في الحياة اليومية، إذ يرتبط بالروتين اليومي لكثير من الناس سواء في الصباح أو خلال فترات الاسترخاء، ورغم بساطة مكوناته، فإن طريقة تحضيره تلعب دورا كبيرا في تحديد مذاقه وتأثيره على الجسم، وهو ما يظهر بوضوح عند المقارنة بين الشاي الكشري والمغلي.

ما هو الشاي الكشري؟

يحضّر هذا النوع من خلال سكب الماء المغلي على أوراق الشاي وتركها لتنقع دون تعريضها للغليان المباشر، هذه الطريقة تمنح الشاي طعما خفيفا وأقل مرارة، كما تقلل من تركيز مكوناته القوية، بحسب موقع good food.

ما فوائد الشاي الكشري؟

يحتوي الشاي الكشري على نسبة جيدة من مضادات الأكسدة التي تساعد في مقاومة الجذور الحرة، كما أنه لطيف على المعدة ويساهم في تحسين عملية الهضم.

الشاي الكشري يساعد على الاسترخاء وتهدئة الأعصاب، وهو مناسب لمن لديهم حساسية تجاه الكافيين بسبب انخفاض نسبته فيه.

ما هو الشاي المغلي؟

في هذا النوع، تغلى أوراق الشاي مباشرة في الماء لفترة زمنية، ما ينتج عنه مشروب ذو نكهة قوية وتركيز أعلى، وهو ما يفضله محبو الشاي الثقيل.

ما فوائد الشاي المغلي؟

يساهم الشاي المغلي في تنشيط الجهاز العصبي وزيادة التركيز بفضل ارتفاع نسبة الكافيين، كما قد يساعد في تحسين الدورة الدموية، كما يدعم صحة القلب عند تناوله باعتدال.

الاختلافات بين الشاي المغلي والكشري

الشاي المغلي يحتوي على كمية أكبر من الكافيين مقارنة بالشاي الكشري.

الشاي الكشري أخف وأهدأ تأثيرا، بينما المغلي أكثر تنبيها للجسم.

متى يفضل تناول كل نوع؟

الشاي الكشري مناسب لفترات الراحة أو في المساء.

الشاي المغلي يفضل في الصباح أو أثناء العمل لزيادة النشاط.

وفي جميع الأحوال، يظل الاعتدال هو العامل الأهم عند تناول الشاي، خاصة النوع المغلي، لتجنب التأثيرات السلبية للإفراط في الكافيين.

