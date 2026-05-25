تعتبر اللحوم من أهم مصادر البروتين والعناصر الغذائية الأساسية التي يعتمد عليها كثير من الأشخاص، لكن ما لا يعرفه البعض هو أن هناك خطوات مهمة في الساعات الأولى بعد الذبح، يمكن أن تؤثر بشكل كبير على طعم اللحم وقيمته الغذائية.

خطأ شائع بعد الذبح مباشرة

كشف الدكتور معتز القيعي، أخصائي التغذية العلاجية، في تصريحاته لـ"مصراوي"، أن من أكثر الأخطاء الشائعة بعد الذبح مباشرة هو تقطيع اللحم وطهيه وهو ما يزال ساخنا، قبل أن يمر بمرحلة الارتخاء العضلي الطبيعية.

التغيرات الفسيولوجية بعد الذبح

بعد الذبح تحدث تغيرات فسيولوجية داخل العضلات، وخلال الساعات الأولى تمر اللحمة بمرحلة تسمى "التيبس الرمي"، وإذا لم يتم الطهي فورا فهذا يؤدي إلى قوام ناشف وقاسي وفقدان الكثير من العصارة الداخلية وطعم أقل جودة وانكماش الألياف أثناء الطهي وهضم أثقل عند بعض الأشخاص.

الطريقة الصحيحة للتعامل مع اللحوم بعد الذبح

من الأفضل ترك اللحوم لتبرد وتهدأ أولا، ثم تحفظ في تبريد مناسب لعدة ساعات قبل الطهي.

أما في حالة اللحوم الكبيرة، فقد يكون من الأفضل تركها لمدة تتراوح بين 12 إلى 24 ساعة، وذلك لتحسين الطراوة وتعزيز الطعم.

أخطاء أخرى تسبب فساد اللحم

-غسل اللحوم بكثرة بالماء يؤدي إلى انتشار التلوث وفقدان جزء من العصارة.

-وضع اللحم بعد الذبح مباشرة في أكياس مغلقة، مما يؤدي إلى ارتفاع الرطوبة والبكتيريا.

-تجميد اللحمة بعد عملية الذبح مباشرة.

-ترك اللحوم خارج التبريد لفترة طويلة خاصة في الطقس الحار.