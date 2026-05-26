أحمد الضبع

تلعب التغذية الصحية دورا مهما في الحفاظ على صحة القلب وتقليل خطر الإصابة بأمراض الشرايين وارتفاع ضغط الدم، خاصة مع زيادة الاعتماد على الأطعمة الغنية بالدهون والوجبات السريعة.

وتعليقا على ذلك، قال الدكتور معتمد جمال، أخصائي التغذية العلاجية، إن بعض الأطعمة تحتوي على عناصر غذائية تساعد على دعم صحة القلب وتحسين الدورة الدموية وتقليل مستويات الكوليسترول الضار.

5 أطعمة تساعد في الحفاظ على صحة القلب

وأوضح جمال في تصريحات مصراوي أن هناك 5 أطعمة ينصح بإدخالها ضمن النظام الغذائي للحفاظ على صحة القلب، وهي:

الأسماك الدهنية

مثل السلمون والسردين والتونة، لاحتوائها على أحماض أوميجا 3 التي تساعد على تقليل الالتهابات ودعم صحة الأوعية الدموية.

الشوفان

يحتوي على ألياف قابلة للذوبان تساعد على خفض الكوليسترول الضار وتحسين صحة القلب.

المكسرات

مثل اللوز والجوز، إذ تحتوي على دهون صحية ومعادن تساهم في حماية القلب عند تناولها باعتدال.

الخضروات الورقية

مثل السبانخ والجرجير، لاحتوائها على مضادات أكسدة وعناصر تساعد على تنظيم ضغط الدم وتحسين الدورة الدموية.

البقوليات

مثل الفول والعدس والحمص، إذ تعد مصدرا جيدا للبروتين النباتي والألياف التي تدعم صحة القلب والشرايين.

