زعم مكتب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اغتيال القائد الجديد للجناح العسكري لحركة حماس، محمد عودة، الذي خلف عز الدين الحداد، في غارة إسرائيلية غرب غزة.

وجاء في بيان المشترك الصادر عن نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أن عودة كان مسؤول عن قتل واختطاف وإصابة العديد من الإسرائيليين وجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأكد البيان المشترك أن سلاح الجو الإسرائيلي نفذ الهجوم بتوجيه من القيادة الجنوبية الإسرائيلية، مشيراً إلى أن العملية وقعت في حي الرمال غرب قطاع غزة.

وبحسب البيان، شغل محمد عودة قبل توليه المسؤولية الأولى في حماس بقطاع غزة منصب رئيس مقر المخابرات، وكان يُعتبر أحد آخر المخططين لهجوم 7 أكتوبر 2023.