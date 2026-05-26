خلاف على أولوية الركوب ينتهي بضرب "فتاة".. الداخلية تكشف التفاصيل

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على بائع متجول وعاملة لقيامهما بالتعدى بالضرب على فتاة داخل "ميكروباص" إثر مشادة بينهما على أولوية الركوب في بورسعيد.

وحدة الرصد والمتابعة رصدت فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضررت خلاله القائمة على النشر من أحد الأشخاص وسيدة لقيامها بالتعدى عليها بالسب والضرب حال استقلالهم سيارة أجرة "ميكروباص" ورفض قائد السيارة التوقف لدى طلبها منه ذلك ببورسعيد .

ضرب فتاة في ميكروباص



تلقى قسم شرطة بورفؤاد بتاريخ 23 مايو الجاري بلاغًا من "طالبة مقيمة بدائرة قسم شرطة الضواحى"، تفيد تضررها من أحد الأشخاص وسيدة لقيامهما بالتعدى عليها بالسب والضرب حال استقلالها سيارة أجرة "ميكروباص" رفقتهما مما أدى لحدوث إصابتها بجروح وكدمات متفرقة ورفض قائد السيارة التوقف للسماح لها بالنزول.

خلاف على أولوية الركوب

عقب تقنين الإجراءات، تمكنت القوات من إلقاء القبض على مُرتكبى الواقعة "عاملة، و بائع متجول ، و قائد السيارة الميكروباص "له معلومات جنائية"، و بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لحدوث مشادة كلامية بينهم لخلافات حول أولوية الجلوس داخل السيارة.

اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيقات.

اقر أ أيضا:

تحرش بتلميذة داخل مكتبه.. الداخلية تلقي القبض على مدير مدرسة خاصة ببشتيل

مطاردة وهروب فاشل للمتحرش العجوز.. رحلة القبض على مدير مدرسة "هابي لاند" في سوهاج

3 قرارات عاجلة من النيابة ضد عصابة "تأشيرات الحج السياحي"

مأمورية مشتركة ومداهمة في نص الليل.. نهاية "عصابة العُملة" بكمين مباحث الجيزة