يُقبل الكثير من الأشخاص خلال أيام العيد على تناول المشروبات الغازية إلى جانب الأطعمة الدسمة والحلويات، إلا أن الإفراط في استهلاكها قد ينعكس سلبًا على الصحة ويؤدي إلى مجموعة من المشكلات التي تؤثر على الجهاز الهضمي ومستويات السكر في الدم وترطيب الجسم.

وفي هذا الصدد، قال الدكتور معتز القيعي، أخصائي التغذية العلاجية، أن هذه التأثيرات تزداد لدى الأشخاص الذين اعتادوا الصيام الفترة ما قبل العيد، حيث يكون الجهاز الهضمي أكثر حساسية للتغيرات المفاجئة في نوعية وكميات الطعام والشراب المستهلكة.

وأضاف القيعي، أن الإفراط في تناول المشروبات الغازية خلال أيام العيد، قد يهددك ببعض المخاطر الصحية، وتشمل ما يلي:

اضطرابات الجهاز الهضمي

تحتوي المشروبات الغازية على كميات كبيرة من الغازات المذابة، وعند تناولها بكثرة بعد الوجبات، خاصة الوجبات الغنية بالدهون، قد تؤدي إلى تراكم الغازات داخل الجهاز الهضمي، ما يسبب الشعور بالانتفاخ وعدم الارتياح وآلام البطن.

كما أن محتواها المرتفع من السكريات والأحماض قد يبطئ عملية الهضم الطبيعية ويزيد من احتمالية الإصابة بعسر الهضم وحرقة المعدة وارتجاع الحمض لدى بعض الأشخاص.

ارتفاع سريع في مستويات السكر بالدم

تُعد المشروبات الغازية من أكثر المشروبات احتواءً على السكريات البسيطة سريعة الامتصاص، لذلك فإن تناولها بإفراط يؤدي إلى ارتفاع حاد ومفاجئ في مستوى الجلوكوز بالدم.

وقد يسبب هذا الارتفاع السريع شعورًا مؤقتًا بالنشاط، يعقبه انخفاض في الطاقة والشعور بالإرهاق والخمول، أما لدى مرضى السكري أو الأشخاص المصابين بمقاومة الأنسولين، فقد يؤدي ذلك إلى صعوبة التحكم في مستويات السكر وزيادة احتمالية حدوث مضاعفات صحية.

الجفاف والصداع



على الرغم من أن المشروبات الغازية تُستهلك غالبًا بهدف الانتعاش، فإن الإفراط في تناولها قد يساهم في زيادة الشعور بالعطش، خاصة الأنواع التي تحتوي على نسب مرتفعة من السكر أو الكافيين.

وقد يؤدي ذلك إلى نقص ترطيب الجسم، ما يرفع احتمالية الإصابة بالصداع والشعور بالإجهاد وقلة التركيز، خصوصًا في الأجواء الحارة أو عند عدم شرب كميات كافية من الماء.

زيادة الوزن

توفر المشروبات الغازية كميات كبيرة من السعرات الحرارية دون أن تمنح الجسم قيمة غذائية حقيقية، لذلك تُعرف بأنها مصدر لـ"السعرات الحرارية الفارغة".

ومع تكرار استهلاكها خلال أيام العيد إلى جانب الأطعمة الغنية بالدهون والسكريات، تزداد فرص اكتساب الوزن وارتفاع إجمالي السعرات الحرارية اليومية بشكل ملحوظ.

كيف تستمتع بالعيد دون الإضرار بصحتك؟

نصح أخصائي التغذية العلاجية، على ضرورة شرب الماء بانتظام طوال اليوم للحفاظ على ترطيب الجسم ودعم عملية الهضم.

وتجنب استهلاك المشروبات الغازية قدر الإمكان، وخاصة مع الوجبات الدسمة أو بعدها مباشرة، وإذا رغبت في تناولها، فليكن ذلك بكميات محدودة وعلى فترات متباعدة.

وشدد القيعي، أن استبدلها بمشروبات أكثر فائدة مثل العصائر الطبيعية غير المحلاة أو مشروبات الأعشاب المنعشة، يقدم فوائد للجسم.

مع الحرص على الحفاظ على التوازن الغذائي من خلال الاعتدال في تناول الأطعمة الغنية بالدهون والدسمة.

