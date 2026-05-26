بالفيديو.. رسالة من نجوم مصر بمناسبة عيد الأضحى

هنأ نجوم منتخب مصر الأول لكرة القدم، الشعب المصري بحلول عيد الأضحى المبارك، خلال وجودهم في معسكر منتخب الفراعنة استعدادا لكأس العالم 2026.

وانطلق معسكر منتخب مصر يوم الخميس 21 مايو الحالي في مركز المنتخبات الوطنية، ويواجه المنتخب روسيا، في التاسعة مساء يوم الخميس المقبل، في لقاء ودي استعدادا لكأس العالم 2026.

ويشارك منتخب مصر في كأس العالم، ضمن المجموعة السابعة التي تضم كل من، بلجيكا ونيوزيلندا وإيران، وتقام البطولة، في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، يوم 11 يونيو المقبل.

رسالة من نجوم منتخب مصر

نشر الحساب الرسمي لمنتخب مصر على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مقطع فيديو للاعبي المنتخب وهم يقولون: "كل سنة وأنتم طيبين.. عيد أضحى مبارك".

وظهر إمام عاشور في مقطع الفيديو رفقة هيثم حسن، وهو يعلمه قول: "عيد مبارك كل سنة وأنتم طيبين"، إذ أن الأخير لا يجيد التحدث باللغة العربية.

