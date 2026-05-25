تُعد اللحوم الحمراء والمصنعة من أكثر الأطعمة التي تزداد عليها معدلات الاستهلاك خلال المناسبات والأعياد.

الدكتور معتز القيعي، حذر من الإفراط في تناول اللحوم الدسمة لتأثيرها المباشر على مستويات السكر في الدم ونسبة الكوليسترول، ما قد ينعكس على الصحة العامة على المدى القصير والطويل.

وأضاف أخصائي التغذية العلاجية والرياضية أن تناول كميات كبيرة من اللحوم الدسمة، خاصة المشوية مع الدهون أو المطهية بطرق غير صحية، قد يؤدي إلى اضطراب في التمثيل الغذائي، ورفع نسبة الدهون الثلاثية والكوليسترول الضار في الدم، مما يزيد من مخاطر أمراض القلب والشرايين.

وأشار إلى أن الإفراط في تناول هذا النوع من الأطعمة قد يؤثر بشكل غير مباشر على استقرار مستوى السكر في الدم، خاصة لدى الأشخاص المصابين أو المعرضين للإصابة بـداء السكري، حيث تتسبب الوجبات الدسمة في بطء استجابة الجسم للأنسولين وارتفاع مفاجئ في الجلوكوز بعد تناول الطعام.

ونصح القيعي بعدم تناول اللحوم الحمراء عالية الدهون، واللحوم المصنعة مثل السجق واللانشون، والأجزاء الغنية بالدهون الحيوانية، اللحوم المطهية بكميات كبيرة من السمن أو الزيوت.

كما يُفضل توزيع الوجبات على مدار اليوم، وممارسة المشي الخفيف بعد تناول الطعام، لتحسين عملية الهضم وتنشيط الدورة الدموية.