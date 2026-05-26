أكد رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، أن وقفة الشعب السوداني ودعمه للقوات المسلحة تمثل صمام الأمان لوحدة البلاد واستقرارها.

وأشار البرهان في كلمته بمناسبة حلول عيد الأضحى، إلى أن هذا الاصطفاف الشعبي هو الوقود الحقيقي لاستكمال عمليات تطهير كافة ربوع السودان من التمرد.

رفض الإملاءات الخارجية في السودان

وشدد البرهان على أن الشعب السوداني لن يقبل بفرض أي حلول أو إملاءات عقائدية أو أيديولوجية، أو تلك المرتهنة لرغبات دول خارجية، موضحا أن الحكومة بصدد تقديم الدعوة للقوى الوطنية، باستثناء الذين تلطخت أيديهم بدماء الشعب، للمشاركة في حوار وطني شامل، مؤكدا التزام الدولة بتوفير كافة المتطلبات لإنجاح هذا الحوار وتنفيذ مخرجاته.

أسس البناء الوطني السوداني

وأعلن البرهان عن ترتيبات جارية لإطلاق حوار سياسي واسع يهدف للتوافق على أسس البناء الوطني والمبادئ الحاكمة لتوحيد السودان، مؤكدا أن مخرجات هذا الحوار هي التي ستقرر كيفية إكمال عملية الانتقال المدني الديمقراطي، بما يضمن صياغة مستقبل سياسي مستقر ومستدام للبلاد بعيدا عن التدخلات الأجنبية.