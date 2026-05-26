إعلان

البرهان يعلن ترتيبات لإطلاق حوار سياسي واسع في السودان

كتب : محمود الطوخي

09:58 م 26/05/2026

رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكد رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، أن وقفة الشعب السوداني ودعمه للقوات المسلحة تمثل صمام الأمان لوحدة البلاد واستقرارها.

وأشار البرهان في كلمته بمناسبة حلول عيد الأضحى، إلى أن هذا الاصطفاف الشعبي هو الوقود الحقيقي لاستكمال عمليات تطهير كافة ربوع السودان من التمرد.

رفض الإملاءات الخارجية في السودان

وشدد البرهان على أن الشعب السوداني لن يقبل بفرض أي حلول أو إملاءات عقائدية أو أيديولوجية، أو تلك المرتهنة لرغبات دول خارجية، موضحا أن الحكومة بصدد تقديم الدعوة للقوى الوطنية، باستثناء الذين تلطخت أيديهم بدماء الشعب، للمشاركة في حوار وطني شامل، مؤكدا التزام الدولة بتوفير كافة المتطلبات لإنجاح هذا الحوار وتنفيذ مخرجاته.

أسس البناء الوطني السوداني

وأعلن البرهان عن ترتيبات جارية لإطلاق حوار سياسي واسع يهدف للتوافق على أسس البناء الوطني والمبادئ الحاكمة لتوحيد السودان، مؤكدا أن مخرجات هذا الحوار هي التي ستقرر كيفية إكمال عملية الانتقال المدني الديمقراطي، بما يضمن صياغة مستقبل سياسي مستقر ومستدام للبلاد بعيدا عن التدخلات الأجنبية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

البرهان السودان الانتقال الديمقراطي في السودان الحوار الوطني السوداني

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

تكبيرات عيد الأضحى المبارك.. سنة نبوية وشعيرة تُظهر بهجة العيد (الصيغة
أخبار مصر

تكبيرات عيد الأضحى المبارك.. سنة نبوية وشعيرة تُظهر بهجة العيد (الصيغة
احذرها في العيد.. 5 مشروبات قد تتسبب في ارتفاع السكر بشكل حاد
نصائح طبية

احذرها في العيد.. 5 مشروبات قد تتسبب في ارتفاع السكر بشكل حاد
هدى الإتربي تفاجئ جمهورها بخسارة وزنها في جلسة تصوير جريئة في فرنسا
زووم

هدى الإتربي تفاجئ جمهورها بخسارة وزنها في جلسة تصوير جريئة في فرنسا
"برشامة والست".. قائمة أفلام العيد على المنصات الرقمية مجانًا
زووم

"برشامة والست".. قائمة أفلام العيد على المنصات الرقمية مجانًا
أول تعليق من خالد يوسف على أزمة سرقة مجوهرات زوجته (فيديو)
زووم

أول تعليق من خالد يوسف على أزمة سرقة مجوهرات زوجته (فيديو)

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

حالة الطقس في أيام عيد الأضحى.. شبورة ورياح وفرص أمطار خفيفة