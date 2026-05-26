كتبت- نرمين ضيف الله:

رغم أن الطهي الجيد يساعد في قتل كثير من البكتيريا، إلا أن بعض العلامات التي تظهر على اللحمة بعد الطهي قد تكون مؤشرًا واضحًا على فسادها أو عدم صلاحيتها للأكل.

لذا يجب عدم تجاهل هذه الإشارات، لأنها قد تزيد خطر الإصابة بالتسمم الغذائي ومشكلات الجهاز الهضمي، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة وسوء التخزين.

وتعليقًا على ذلك، حذر الدكتور معتز القيعي، أخصائي التغذية العلاجية، من تجاهل بعض العلامات التي قد تظهر على اللحوم بعد الطهي، مؤكدًا أن تناولها في هذه الحالة قد يزيد من خطر الإصابة بالتسمم الغذائي واضطرابات الجهاز الهضمي، خاصة مع سوء التخزين وارتفاع درجات الحرارة.

وقال القيعي، في تصريح خاص لموقع مصراوي، إن الطهي الجيد لا يعني دائمًا أن اللحوم أصبحت آمنة للاستهلاك، إذ توجد مؤشرات واضحة تكشف فسادها حتى بعد تعرضها للحرارة.

رائحة نفاذة أو حامضة

وأوضح أخصائي التغذية العلاجية أن انبعاث رائحة كريهة أو حامضة من اللحمة بعد الطهي يعد من أبرز علامات الفساد، مشيرًا إلى أن اللحم الطازج تكون رائحته طبيعية أو خفيفة، بينما تدل الروائح النفاذة أو الشبيهة بالأمونيا على نمو البكتيريا وتحلل البروتينات.

ملمس لزج أو مخاطي

وأضاف أن ظهور طبقة لزجة على سطح اللحمة، أو تحول ملمسها إلى مخاطي، من العلامات الخطيرة التي تشير إلى نشاط بكتيري يجعل الطعام غير صالح للأكل، حتى في حال إعادة تسخينه مرة أخرى.

تغير اللون

وأشار القيعي إلى أن تغير لون اللحمة بعد الطهي إلى الرمادي الداكن أو الأخضر قد يكون مؤشرًا واضحًا على فسادها، خاصة إذا كان مصحوبًا برائحة غير طبيعية، موضحًا أن البقع الخضراء أو الألوان غير المعتادة تستوجب التخلص من الطعام فورًا.

ظهور العفن

وأكد أن ظهور أي بقع بيضاء أو خضراء أو سوداء تشبه العفن يعني أن اللحمة أصبحت غير صالحة للاستهلاك تمامًا، محذرًا من الاكتفاء بإزالة الجزء الظاهر فقط، لأن الجراثيم قد تكون انتشرت في كامل الطعام.

عدم نضج اللحوم جيدًا

ولفت إلى أن بقاء اللون الوردي داخل اللحوم، خاصة الدواجن واللحوم المفرومة، أو خروج عصارة غير صافية منها بعد الطهي، قد يشير إلى عدم وصول الحرارة إلى الدرجة الكافية للقضاء على البكتيريا الضارة.

طعم مختلف أو غير معتاد

وأوضح أن الطعم المر أو الحامض أو المختلف بشكل واضح عن المعتاد يعد من الإشارات التي لا يجب تجاهلها، مؤكدًا ضرورة التوقف فورًا عن تناول اللحمة في هذه الحالة.

نصائح مهمة لتخزين اللحوم

ونصح أخصائي التغذية العلاجية بحفظ اللحوم المطهية داخل الثلاجة خلال ساعتين فقط من الطهي، مع تجنب تركها لفترات طويلة في درجة حرارة الغرفة، خاصة في الطقس الحار، لتقليل فرص نمو البكتيريا والحفاظ على سلامة الطعام.

