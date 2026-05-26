غياب بن شرقي والشيبي.. قائمة منتخب المغرب لكأس العالم 2026

كتب : هند عواد

10:09 م 26/05/2026

أشرف بن شرقي

أعلن محمد وهبي، المدير الفني لمنتخب المغرب، قائمته النهائية لبطولة كأس العالم 2026، المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وأسفرت قرعة كأس العالم 2026، عن وقوع منتخب المغرب، في المجموعة الثالثة التي تضم البرازيل، أسكتلندا وهايتي.

قائمة المغرب لكأس العالم 2026

أعلن محمد وهبي قائمة منتخب المغرب في مؤتمر صحفي، منذ قليل، وشهدت غياب كل من، محمد الشيبي لاعب بيراميدز، أشرف بن شرقي لاعب الأهلي، ويوسف النصيري لاعب الاتحاد السعودية.

وتضم القائمة كل من:

حراسة المرمى: ياسين بونو- منير الكجوي- أحمد رضا التكناوتي

خط الدفاع: نصير المزراوي - أنس صلاح الدين- يوسف بلعمري- أشرف حكيمي – نايف أكرد – شادي رياض – رضوان حلحال – عيسى ديوب

خط الوسط: سمير المرابط – أيوب بوعدي – نائل العناوي – سفيان مرابط – زكرياء الواحدي – عز الدين أوناحي – بلال الخنوس – إسماعيل الصيباري - عبد الصمد الزلزولي - شمس الدين الدين طرابلسي

خط الهجوم: سفيان رحيمي - أيوب الكعبي - ابراهيم دياز - ياسين جسيمي - أيوب أمايموني

منتخب المغرب الشيبي بين شرقي كأس العالم 2026

حالة الطقس أول أيام عيد الأضحى المبارك.. أمطار تصل القاهرة
حالة الطقس أول أيام عيد الأضحى المبارك.. أمطار تصل القاهرة

حوادث وقضايا

واقعة "تأشيرات الحج السياحي" ..3 قرارت من النيابة بشأن "عصابة العُملة"
إسرائيل تزعم اغتيال القائد الجديد لحماس في غزة
إسرائيل تزعم اغتيال القائد الجديد لحماس في غزة
القاهرة 6:19 صباحًا.. مواعيد صلاة عيد الأضحى 2026 في المحافظات
القاهرة 6:19 صباحًا.. مواعيد صلاة عيد الأضحى 2026 في المحافظات

البرهان يعلن ترتيبات لإطلاق حوار سياسي واسع في السودان
البرهان يعلن ترتيبات لإطلاق حوار سياسي واسع في السودان

