رؤساء قرى الخارجة يكرمون عمال النظافة بعيديات ومكافآت مالية قبل عيد الأضحى

كتب : محمد الباريسي

10:13 م 26/05/2026
    توزيع عيديات على العمال بقرى مراكز الخارجة
    عيديات على عمال النظافة والخدمة بقرى مركز الخارجة
    مبادرة توزيع عيديات على العمال بقرى مركز الخارجة
    توزيع عيديات على العمال بقرى بولاق جنوب مركز الخارجة

كرّم رؤساء الوحدات المحلية بقرى مركز الخارجة في محافظة الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، عمال النظافة بتوزيع عيديات ومكافآت مالية عليهم، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، تقديرًا لجهودهم في الحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للقرى.

مبادرة تقدير للعاملين

وجاءت المبادرة تأسّيًا باللواء مهندس ياسر كمال الدين محمد، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة، الذي أطلق مبادرة لتقديم مكافآت وعيديات للعاملين، في لفتة إنسانية تهدف إلى إدخال البهجة على العمال وأسرهم مع استقبال أيام العيد.

احتفاليات في القرى

ونظّمت الوحدات المحلية بعدد من قرى مركز الخارجة احتفاليات لتوزيع العيديات والمكافآت المالية على عمال النظافة، باعتبارهم أحد أهم عناصر منظومة تحسين البيئة والخدمات اليومية داخل القرى.

وشملت المبادرة عمال النظافة في قرى بولاق، وناصر الثورة، وصنعاء، والجزائر، والعبور، وفلسطين، والمستقبل، والمنيرة، وجناح، إلى جانب القرى التابعة لمركز الخارجة.

رسالة دعم وتحفيز

وأكدت رئاسة مركز الخارجة أن هذه الخطوة تأتي تقديرًا لجهود عمال النظافة اليومية، وتحفيزًا لهم على مواصلة العطاء، مشيرة إلى أن العاملين في منظومة النظافة يمثلون ركيزة أساسية في الحفاظ على الوجه الحضاري للقرى وخدمة المواطنين.

