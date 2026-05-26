أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أجرى اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وذكرت القناة العبرية أن الاتصال جاء عقب مغادرة نتنياهو اجتماع المجلس الأمني المصغر الإسرائيلي، الذي استمر لمدة ساعتين ونصف.

من جانبه، أكد موقع أكسيوس، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أجرى اتصالاً مع نتنياهو، دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن فحوى المحادثات.