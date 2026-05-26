التهاب الكبد الفيروسي.. أعراض صامتة ومضاعفات قد تهدد الحياة

كتب : سيد متولي

07:00 م 26/05/2026

صحة الكبد

يُعد التهاب الكبد الفيروسي من الأمراض التي قد تبدأ بأعراض بسيطة أو صامتة، لكنه قد يتطور إلى مضاعفات خطيرة مثل تليف الكبد والفشل الكبدي إذا لم يتم اكتشافه وعلاجه مبكرًا.التهاب الكبد الفيروسي أحد الأمراض التي تستهدف الكبد بشكل مباشر، ما قد ينعكس على قدرته في أداء وظائفه الحيوية داخل الجسم، وتختلف شدة المرض من حالة إلى أخرى، فبعض الإصابات تكون مؤقتة وتزول خلال فترة قصيرة، بينما قد تتحول أخرى إلى أمراض مزمنة تستمر لسنوات وتؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة.

أنواع التهاب الكبد


وتوجد عدة أشكال لالتهاب الكبد، لكن النوع الفيروسي الأكثر انتشارا بين الناس، إذ تسببه فيروسات متعددة تشمل A وB وC وD وE، كذلك هناك أنواع أخرى لا ترتبط بالعدوى الفيروسية، مثل التهاب الكبد الناتج عن تناول الكحول بكميات كبيرة، أو الالتهاب الذي يحدث بسبب التعرض لبعض المواد السامة والأدوية والمكملات الغذائية، بحسب موقع هيلث.

ما هو التهاب الكبد المناعي الذاتي؟


كما يوجد التهاب الكبد المناعي الذاتي، وهو اضطراب مزمن يهاجم فيه الجهاز المناعي خلايا الكبد نتيجة عوامل قد تكون وراثية أو بيئية.

كيفية انتقال عدوى فيروس الكبد


تختلف طرق انتقال المرض باختلاف نوع الفيروس المسبب، فالتهاب الكبد A وE ينتقلان غالبا من خلال الطعام أو المياه الملوثة، خاصة عند ضعف معايير النظافة، وقد تنتقل العدوى أيضا عبر تناول بعض الأطعمة غير المطهية جيدا مثل المحار أو بعض أنواع اللحوم.

أما فيروسات التهاب الكبد B وC وD فتنتقل بصورة رئيسية عبر الدم الملوث، مثل استخدام أدوات غير معقمة أو مشاركة الإبر، كما يمكن أن ينتقل النوعان B وD عبر بعض سوائل الجسم الأخرى.

علامات فيروس الكبد


قد تمر بعض حالات التهاب الكبد دون أعراض واضحة، خصوصا في المراحل المبكرة، بينما تظهر لدى بعض المصابين علامات صحية متفاوتة تشمل:

الشعور بآلام في العضلات والمفاصل
ارتفاع درجة حرارة الجسم
الغثيان أو القيء
الإرهاق المستمر والتعب العام
فقدان الرغبة في تناول الطعام
آلام في منطقة البطن
تغير لون البول إلى الداكن
تحول لون البراز إلى الفاتح أو الرمادي
حكة جلدية
اصفرار الجلد والعينين.

وفي حالات الالتهاب المزمن، قد لا يتم اكتشاف المرض إلا بعد تدهور وظائف الكبد، وغالبا ما يظهر ذلك عبر تحاليل الدم، وعند وصول المرض إلى مراحل متقدمة، قد تظهر مضاعفات أكثر خطورة مثل تورم الأطراف، واضطرابات التركيز والوعي، إضافة إلى احتمال ظهور نزيف في القيء أو البراز.

التهاب الكبد فيتامينات المكملات الغذائية

