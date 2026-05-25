يحرص كثيرون على تناول كوب من الشاي بعد الوجبات الدسمة، خاصة بعد تناول اللحوم، اعتقادًا بأنه يساعد على الهضم ويمنح شعورًا بالراحة، لكن هذه العادة قد تكون غير أمنة لأنها قد تؤثر سلبًا على امتصاص الحديد وبعض العناصر الغذائية المهمة داخل الجسم.

وفي هذا السياق، قال الدكتور معتز القيعي، أخصائي التغذية العلاجية، في تصريح خاص لموقع مصراوي، إن تناول الشاي مباشرة بعد اللحوم قد يقلل استفادة الجسم من الحديد، خاصة الحديد الحيواني الموجود في اللحوم الحمراء.

الشاي يعيق امتصاص الحديد

وأوضح القيعي أن الشاي يحتوي على مركبات تُعرف باسم "التانينات"، وهي مواد ترتبط بالحديد داخل الجهاز الهضمي، ما يعيق امتصاصه بشكل جيد.

وأضاف أن تكرار هذه العادة قد يرفع احتمالات الإصابة بنقص الحديد أو الأنيميا مع الوقت، خصوصًا لدى النساء، والأطفال، والأشخاص الذين يعانون من ضعف مخزون الحديد.

أعراض قد تظهر بسبب نقص الحديد

وأشار أخصائي التغذية العلاجية إلى أن ضعف امتصاص الحديد لا تظهر آثاره بشكل فوري، لكنه قد يؤدي تدريجيًا إلى الشعور بالإرهاق المستمر، والدوخة، وضعف التركيز، وشحوب الوجه، نتيجة انخفاض مستوى الهيموجلوبين المسؤول عن نقل الأكسجين في الدم.

ما التوقيت الأفضل لشرب الشاي

ونصح القيعي بضرورة ترك فاصل زمني يتراوح بين ساعة إلى ساعتين بعد تناول اللحوم أو الوجبات الرئيسية قبل شرب الشاي، حتى يتمكن الجسم من امتصاص الحديد والعناصر الغذائية بصورة أفضل.

وأضاف أن الحد الأدنى المقبول هو 45 إلى 90 دقيقة بعد وجبة اللحوم، لضمان استفادة غذائية أفضل وتقليل تأثير الشاي على امتصاص الحديد.

هل شرب الشاي بعد الأكل خطر؟

أكد أخصائي التغذية العلاجية أن شرب كمية بسيطة من الشاي بعد الأكل مباشرة لا يُعد خطرًا مباشرًا، لكن التأثير السلبي يظهر مع الاعتماد المتكرر على الشاي الثقيل أو الإفراط في تناوله بعد الوجبات، خاصة لدى الأشخاص المعرضين لنقص الحديد أو الأنيميا.

مشروبات بديلة بعد تناول اللحوم

وأشار إلى أن هناك بدائل أفضل بعد تناول اللحوم، مثل العصائر الغنية بفيتامين C كعصير البرتقال أو الليمون، لأنها تساعد على تعزيز امتصاص الحديد وتحسين الاستفادة الغذائية من الوجبة.