

قد تدل الألوان الزاهية أو النضج السريع غير المعتاد أحيانا على أن الفواكه والخضراوات تم معالجتها بمواد كيميائية.



هل يستخدم بعض البائعين مواد كيميائية لتحسين مظهر الفواكه والخضراوات؟



كما يلجأ بعض البائعين أحيانا إلى استخدام مواد اصطناعية لتسريع النضج أو طلاءات شمعية أو أصباغ كيميائية لتحسين المظهر وإطالة مدة صلاحية الفواكه والخضراوات.



هل كل فاكهة لامعة تعني أنها غير آمنة؟



ورغم أن ليست كل الفواكه اللامعة غير آمنة، إلا أن المستهلكين أصبحوا يبحثون بشكل متزايد عن طرق بسيطة لتحديد المنتجات التي تحتوي على آثار مواد كيميائية ضارة قبل شرائها، وفقا لـ "نيوز 18".



طرق اكتشاف الفواكه والخضروات المغشوشة



اختبار الماء

إحدى الطرق المنزلية البسيطة هي نقع الفواكه والخضراوات في الماء لبضع دقائق، وإذا تغير لون الماء أو ظهرت عليه طبقة زيتية، فقد يشير ذلك إلى وجود طلاءات أو أصباغ صناعية.



أما بالنسبة للبطيخ، فيمكن وضع قطعة صغيرة من اللب في كوب ماء، فإذا تحول لون الماء إلى الوردي أو الأحمر بسرعة، يجب توخي الحذر قبل تناوله.



اختبار فرك القطن



يمكن فرك لب البطيخ الأحمر بقطعة قطن بيضاء أو منديل ورقي، وإذا تحول لون القطن إلى الوردي أو الأحمر فورا، فهذا قد يشير إلى وجود ألوان صناعية مثل رودامين ب أو إريثروسين، لكن الفاكهة الطبيعية لا تترك أي بقع.



فحص الرائحة والملمس والمظهر



غالبا ما تفتقر الفواكه المعالجة كيميائيا إلى رائحتها الطبيعية أو تنبعث منها رائحة كيميائية.

وتبدو لامعة بشكل غير طبيعي وذات لون موحد، وقد تحتوي على علامات حقن أو تشققات.

لذا من الأفضل تجنب الفواكه الصلبة جدا رغم لونها الزاهي أو التي يظهر على قشرتها غبار أو طبقة غريبة.



غسل الفواكه والخضراوات جيدا



يجب غسل الفواكه والخضراوات جيدا تحت الماء الجاري بدلا من تجفيفها فقط، وقد يساعد نقعها في الماء المالح أو محلول صودا الخبز لبضع دقائق على تقليل بقايا المبيدات الحشرية على سطحها.



كما أن تقشير بعض الفواكه والخضراوات يقلل من تعرضها للطلاءات الشمعية أو المواد الكيميائية التي تستخدم غالبا أثناء النقل والتخزين.





اقرأ أيضا:

هل يفيد ليمون النعناع في تقليل الانتفاخ والحموضة؟

مفاجأة.. هذا ما يفعله عصير الليمون لشرايين قلبك

4 فوائد مذهلة لتناول كوب من عصير الليمون على صحة جسمك