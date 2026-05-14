يعتاد كثير من الأشخاص على تناول الموز بعد الوجبات مباشرة، باعتباره من الفواكه الغنية بالعناصر الغذائية والطاقة، لكن توقيت تناوله قد يؤثر على عملية الهضم وصحة القولون لدى بعض الأشخاص.

وفي هذا السياق، قال الدكتور معتز القيعي، إن الموز من الفواكه المفيدة للجسم، لكنه قد يسبب بعض الاضطرابات الهضمية إذا تم تناوله مباشرة بعد الوجبات الثقيلة، خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون من مشكلات في القولون أو بطء الهضم.

وأوضح أخصائي التغذية العلاجية، أن تناول الموز بعد الأكل مباشرة قد يؤدي إلى الشعور بالانتفاخ والامتلاء، نتيجة بطء عملية الهضم، خاصة إذا كانت الوجبة غنية بالدهون أو النشويات.

وأشار إلى أن الموز يحتوي على نسبة من الألياف والكربوهيدرات التي تحتاج إلى وقت للهضم، ما قد يسبب:

الانتفاخ.

الغازات.

الشعور بعدم الراحة.

اضطرابات القولون لدى بعض الأشخاص.

ولفت إلى أن الأشخاص المصابين بمتلازمة القولون العصبي قد يكونون أكثر حساسية لهذه الأعراض، خصوصا عند تناول الموز بكميات كبيرة بعد الطعام مباشرة.

هل الموز مضر للقولون؟

وأكد أن الموز في حد ذاته ليس ضارا للقولون، بل يُعد من الفواكه المفيدة لصحة الجهاز الهضمي عند تناوله بشكل معتدل وفي التوقيت المناسب.

وأوضح أن الموز يحتوي على البوتاسيوم والألياف الطبيعية التي تساعد في تحسين حركة الأمعاء ودعم صحة الجهاز الهضمي، لكنه قد يسبب مشكلات مؤقتة لبعض الأشخاص إذا تم تناوله بعد وجبات دسمة.

ونصح الدكتور معتز القيعي بتناول الموز بين الوجبات أو كوجبة خفيفة، بدلًا من تناوله مباشرة بعد الطعام، خاصة لمن يعانون من الانتفاخ أو اضطرابات القولون.

كما أشار إلى أهمية مراقبة استجابة الجسم للأطعمة المختلفة، لأن طبيعة الهضم تختلف من شخص لآخر.

وقدم أخصائي التغذية مجموعة من النصائح للحفاظ على صحة القولون وتقليل مشكلات الهضم، أبرزها:

- عدم الإفراط في تناول الطعام.

- تناول الطعام ببطء.

- شرب كميات كافية من المياه.

- تقليل الأطعمة الدسمة والمقلية.

- تناول الفواكه في أوقات مناسبة بعيدًا عن الوجبات الثقيلة.

واختتم القيعي حديثه العادات الغذائية اليومية تؤدي دورا مهما في صحة الجهاز الهضمي، مشيرًا إلى أن اختيار توقيت الطعام لا يقل أهمية عن نوعية الطعام نفسه.

