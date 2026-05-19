رحل عن عالمنا الفنان والمخرج المسرحي محمد فؤاد عابدين، صباح اليوم الثلاثاء، بعد صراع مع المرض.

أسرة الفنان الراحل تعلن نقله للدفن بسوهاج

وأعلنت أسرة الفنان الراحل عن الوفاة عبر صفحته الشخصية في موقع فيسبوك، موضحة أنها تستعد لنقل الجثمان من القاهرة إلى جرجا في محافظة سوهاج، لتشييع الجنازة ودفنه في مقابر العائلة.

من هو محمد فؤاد عابدين؟

شارك الفنان الراحل محمد فؤاد عابدين في أعمال عديدة، منها سيت كوم "راجل وست ستات" ، الذي قام ببطولته الفنان أشرف عبدالباقي، والفنانة لقاء الخميسي.

كما شارك في مسلسلات "القطة العميا" من بطولة حنان ترك، و"اللعبة 2" من بطولة هشام ماجد وشيكو، ومي كساب.

وظهر أيضا في مسلسلات "طلقة حظ"، و"كله بالحب"، و"أفراح إبليس 2"، و"الزيبق" وغيرها.

وقام بإخراج مسرحية بعنوان "الوضع صامتًا".



أقرا ايضا

4 قضايا نفقة.. بيومي فؤاد يدخل محكمة الأسرة ويتصدر "التريند"





بينهم هنيدي ويسرا وأحمد حلمي.. نجوم ينتظرون عرض أفلامهم الفترة المقبلة



