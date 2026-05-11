الخوخ من الفواكه الصيفية المحبوبة لدى الكثيرين، نظرا لمذاقه المميز وغناه بالفيتامينات والمعادن الضرورية لصحة الجسم، لكن ماذا يحدث إذا تناولت نواة الخوخ؟

في هذا الصدد، أوضح الدكتور معتز القيعي، أخصائي التغذية العلاجية، في تصريح لـ"مصراوي" أن نواة الخوخ ارتبطت مؤخرا بالعديد من المعلومات التي تدعي فوائد صحية متعددة، لكنه حذر من أن هذه النواة تجلب مخاطر صحية كبيرة يغفل عنها الكثيرون.

كيف تشكل نواة الخوخ خطرا على صحتك؟

تحتوي نواة الخوخ على مركب طبيعي يسمى الأميجدالين، وهو مركب يمكن أن يتحول داخل الجسم إلى السيانيد عند استهلاكه بكميات كبيرة.

وتابع "القيعي" أن هذا التحول يسبب أعراضا خطيرة تشمل:

الدوخة والغثيان.

صعوبة في التنفس.

في حالات التسمم الحاد، يصل الأمر إلى مضاعفات تهدد الحياة.

أشار الطبيب إلى أن الترويج لقدرة نواة الخوخ على دعم المناعة أو مكافحة الأمراض غير مؤكدة علميا، إذ أن الأدلة المتاحة ما تزال محدودة ولا تكفي للاعتماد عليها لتأكيد أي فائدة صحية بشكل قاطع.

خطورة الإفراط في نواة الخوخ

أوضح "أخصائي التغذية العلاجية" أن تناول كميات صغيرة جدا من نواة الخوخ لا يسبب أضرارا مباشرة لدى بعض الأشخاص، إلا أن الإفراط في تناولها يشكل خطرا حقيقيا، خاصة على الأطفال ومرضى الكبد والجهاز التنفسي.

وحذر أيضا من استخدام نواة الخوخ كعلاج صحي أو بديل طبي دون استشارة مختص، مشيرا إلى أهمية الاعتماد على مصادر غذائية آمنة ومتوازنة للحفاظ على صحة الجسم.

