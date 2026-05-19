وول ستريت جورنال: ترامب كان يميل لتنفيذ هجوم على إيران

كتب : وكالات

01:43 م 19/05/2026

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

أفادت صحيفة وول ستريت جورنال، نقلًا عن مسؤول أمريكي، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان يتجه نحو إصدار قرار بتنفيذ هجوم ضد إيران، في وقت أشارت فيه تقارير أخرى إلى تحركات دبلوماسية هدفت إلى دفع طهران نحو مسار التفاوض.

وبحسب ما نقلته الصحيفة عن المسؤول الأمريكي، فإن ترامب عمل على التواصل مع نظيره الصيني في محاولة لدفع إيران إلى الجلوس على طاولة المفاوضات.

وفي سياق متصل، ذكرت وول ستريت جورنال نقلًا عن مسؤولين في المنطقة أن إيران ما زالت تحتفظ بنفوذ واسع على حركة التجارة في مضيق هرمز، رغم الضربات القاسية التي تعرضت لها خلال الحرب.

