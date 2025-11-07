مفاجأة.. هذا ما يفعله عصير الليمون لشرايين قلبك

يعتبر تناول عصير الليمون، مفيدًا جدًا لصحة القلب والشرايين، وهذه هي "المفاجأة" السارة، فالليمون ليس فقط منعشًا، بل يحمل مجموعة من الخصائص التي تدعم صحة الجهاز الدوري.

غني بفيتامين C ومضادات الأكسدة

وبحسب موقع healthline، يحتوي عصير الليمون على كميات عالية من فيتامين C، وهو مضاد أكسدة قوي يساعد على حماية الخلايا من التلف الناتج عن الجذور الحرة، هذا التلف يمكن أن يؤدي إلى التهاب الشرايين وتصلبها (تراكم البلاك)، وفيتامين C يساهم في تقليل هذا الخطر.

كما أن فيتامين C يلعب دورًا في إنتاج الكولاجين، وهو بروتين أساسي للحفاظ على مرونة وسلامة جدران الشرايين.

يساعد في تنظيم ضغط الدم

الليمون غني بمعدن البوتاسيوم، وهو عنصر غذائي حيوي يساعد على موازنة مستويات الصوديوم في الجسم، وبالتالي يساهم في خفض ضغط الدم المرتفع والتحكم فيه. ضغط الدم المرتفع هو أحد عوامل الخطر الرئيسية لأمراض القلب والشرايين.

مركبات الفلافونويد الموجودة في الليمون، مثل الهسبريدين، تساهم في استرخاء الأوعية الدموية وتحسين تدفق الدم.

يخفض الكوليسترول الضار

يحتوي الليمون على الألياف القابلة للذوبان، مثل البكتين (خاصة في القشرة)، والتي تساعد على خفض مستويات الكوليسترول الضار (LDL) في الدم، ارتفاع الكوليسترول الضار يمكن أن يؤدي إلى تراكم الدهون في الشرايين وتضييقها.

وتساهم مركبات الفلافونويد أيضًا في تقليل مستويات الكوليسترول الضار، ما يقلل من خطر تصلب الشرايين.

يقلل من الالتهابات

بفضل خصائصه المضادة للالتهابات، يمكن أن يساعد الليمون في تقليل الالتهابات داخل جدران الشرايين، والتي تعد عاملًا أساسيًا في تطور أمراض القلب والأوعية الدموية.

يدعم صحة الدم

فيتامين C في الليمون يعزز امتصاص الحديد من الأطعمة النباتية، مما يساعد على الوقاية من فقر الدم، والذي يمكن أن يؤثر على صحة القلب على المدى الطويل.

مينا الأسنان

حمض الستريك في الليمون يمكن أن يؤدي إلى تآكل مينا الأسنان مع الإفراط في تناوله، يُنصح بشرب الليمون المخفف بالماء واستخدام قشة لتقليل تلامس الليمون بالأسنان، وشطف الفم بالماء بعد الشرب.

مشاكل الجهاز الهضمي

قد يسبب الليمون تهيجًا في المعدة أو حرقة لدى الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الجهاز الهضمي مثل الارتجاع المريئي أو القرحة.

اقرأ أيضًا:

5 فوائد لتناول كوب من عصير الأناناس على جسمك

أنغام تخطف الأنظار بفستان أسود مرصع بالألماس في موسم الرياض 2025

مجوهراتها تخطت الـ 2 مليون جنيه.. نيللي كريم تتألق بإطلالة فاخرة

"سر اللون البرتقال".. رزان مغربي تخطف الأضواء في أحدث ظهور

احرص عليه.. مشروب أخضر يغسل السموم ويقوي المناعة