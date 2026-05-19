إعلان

قرار جديد بشأن مؤسس "بيت فاطم" في اتهامه بهتك عرض 4 فتيات

كتب : أحمد عادل

01:58 م 19/05/2026

بيت فاطم

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، برفض استئناف محمد طاهر، مؤسس كيان "بيت فاطم"، على قرار تجديد حبسه 15 يومًا، وأيدت استمرار حبسه احتياطيًا على ذمة التحقيقات في اتهامه بهتك عرض 4 فتيات.

وكانت النيابة العامة قد باشرت تحقيقاتها في الواقعة عقب رصد منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن اتهامات للمتهم، حيث تولى مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين متابعة البلاغات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

التحقيقات مع مؤسس "بيت فاطم" في اتهامه بهتك عرض 4 فتيات

وأمرت جهات التحقيق بإرفاق تحريات الأجهزة الأمنية ووحدة مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، إلى جانب فحص الهواتف والأجهزة الإلكترونية الخاصة بالمتهم، للوقوف على مدى صحة الاتهامات المنسوبة إليه.

واستمعت النيابة إلى أقوال المجني عليهن، حيث أفادت 3 فتيات بتعرضهن لوقائع هتك عرض داخل أماكن متفرقة، من بينها مقر تابع لكيان غير مرخص بمنطقة جاردن سيتي، خلال الفترة من 2022 حتى 2025، فيما ذكرت فتاة رابعة واقعة مماثلة تعود إلى عام 2017.

وكشفت التحقيقات أن المتهم استغل الظروف النفسية والاجتماعية لبعض الفتيات اللاتي لجأن إليه طلبًا للدعم، قبل أن تنسب إليه وقائع استغلال محل تحقيق.

وتواصل النيابة العامة استكمال إجراءات التحقيق وسماع الشهود، مع التأكيد على سرية الإجراءات وضرورة عدم تداول أي بيانات من شأنها كشف هوية المجني عليهن أو التأثير على سير العدالة.

اقرأ أيضا

ذهب لحل خلاف ابنته فعاد جثمانا.. تفاصيل مأساة أب في الهرم

تزوج الأم بتذكرة "آيس" و واقع ابنتها في غرفة واحدة.. "شياطين بولاق" في انتظار عشماوي

الداخلية: مقتل عنصر إجرامي وضبط مخدرات وأسلحة بـ111 مليون جنيه

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

بيت فاطم تحرش الداخلية هتك عرض

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بالصور.. قميص ليفربول الذي لن يرتديه محمد صلاح
رياضة عربية وعالمية

بالصور.. قميص ليفربول الذي لن يرتديه محمد صلاح
وول ستريت جورنال: ترامب كان يميل لتنفيذ هجوم على إيران
شئون عربية و دولية

وول ستريت جورنال: ترامب كان يميل لتنفيذ هجوم على إيران
مجزرة أبنوب.. 15 دقيقة رعب عاشتها أسيوط- (تغطية خاصة)
أخبار المحافظات

مجزرة أبنوب.. 15 دقيقة رعب عاشتها أسيوط- (تغطية خاصة)
شارك في "اللعبة 2".. وفاة الفنان الشاب محمد فؤاد عابدين
زووم

شارك في "اللعبة 2".. وفاة الفنان الشاب محمد فؤاد عابدين

قرار نهائي في الزمالك بشأن مصير معتمد جمال وموعد رحيله
رياضة محلية

قرار نهائي في الزمالك بشأن مصير معتمد جمال وموعد رحيله

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

مجزرة أبنوب.. 15 دقيقة رعب عاشتها أسيوط- (تغطية خاصة)
5 أسباب منها "السوسة".. لماذا قفزت أسعار الطماطم إلى 70 جنيها للكيلو؟
تأكيدًا لمصراوي.. محافظة القاهرة توضح موقف توصيل المرافق لأصحاب نموذج 10
رسميًا.. إجازة عيد الأضحى 2026 للموظفين 6 أيام
بعد افتتاح الدلتا الجديدة .. هل تحقق مصر الاكتفاء الذاتي من القمح؟
بعد التصريح بدفنهم.. خروج جثامين ضحايا إطلاق النار بأبنوب من المستشفى- صور وفيديو