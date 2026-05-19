قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، برفض استئناف محمد طاهر، مؤسس كيان "بيت فاطم"، على قرار تجديد حبسه 15 يومًا، وأيدت استمرار حبسه احتياطيًا على ذمة التحقيقات في اتهامه بهتك عرض 4 فتيات.

وكانت النيابة العامة قد باشرت تحقيقاتها في الواقعة عقب رصد منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن اتهامات للمتهم، حيث تولى مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين متابعة البلاغات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

التحقيقات مع مؤسس "بيت فاطم" في اتهامه بهتك عرض 4 فتيات

وأمرت جهات التحقيق بإرفاق تحريات الأجهزة الأمنية ووحدة مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، إلى جانب فحص الهواتف والأجهزة الإلكترونية الخاصة بالمتهم، للوقوف على مدى صحة الاتهامات المنسوبة إليه.

واستمعت النيابة إلى أقوال المجني عليهن، حيث أفادت 3 فتيات بتعرضهن لوقائع هتك عرض داخل أماكن متفرقة، من بينها مقر تابع لكيان غير مرخص بمنطقة جاردن سيتي، خلال الفترة من 2022 حتى 2025، فيما ذكرت فتاة رابعة واقعة مماثلة تعود إلى عام 2017.

وكشفت التحقيقات أن المتهم استغل الظروف النفسية والاجتماعية لبعض الفتيات اللاتي لجأن إليه طلبًا للدعم، قبل أن تنسب إليه وقائع استغلال محل تحقيق.

وتواصل النيابة العامة استكمال إجراءات التحقيق وسماع الشهود، مع التأكيد على سرية الإجراءات وضرورة عدم تداول أي بيانات من شأنها كشف هوية المجني عليهن أو التأثير على سير العدالة.

