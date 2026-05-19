المانجو من أكثر الفواكه الصيفية المحببة لدى الكثيرين، ليس فقط لمذاقها المميز، بل لما تحتويه من عناصر غذائية مهمة تدعم صحة الجسم.

وفقا لموقع "clevelandclinic"، إليك أبرز الفوائد الصحية لتناول المانجو:

تحسين صحة الأمعاء والهضم

تحتوي المانجو على نسبة جيدة من الألياف القابلة للذوبان وغير القابلة للذوبان، ما يساعد على تحسين حركة الأمعاء وتسهيل عملية الهضم، كما تسهم الألياف في تقليل الإمساك والانتفاخ، إضافة إلى دعم نمو البكتيريا النافعة داخل الأمعاء والحفاظ على توازن الميكروبيوم.

إنقاص الوزن

تساعد الألياف الموجودة بها على تعزيز الشعور بالشبع لفترات أطول، ما يقلل من الرغبة في تناول الوجبات غير الصحية أو الغنية بالسعرات الحرارية، كما أن هضمها يستغرق وقتا أطول مقارنة بالأطعمة المصنعة، هذا بدوره يعزز إنقاص الوزن.

تعزيز صحة البشرة والشعر

تحتوي أيضا على فيتامينات مهمة مثل فيتامين A وC وE، وهي عناصر ضرورية للحفاظ على صحة البشرة والشعر، وتعمل كمضادات أكسدة تحمي الجلد من الأضرار اليومية الناتجة عن العوامل البيئية، كما تسهم في تعزيز نضارة البشرة وتقوية الشعر.

خفض الكوليسترول الضار

تسهم الألياف القابلة للذوبان الموجودة في المانجو في تقليل مستويات الكوليسترول الضار في الدم، ما يؤدي إلى حماية الأوعية الدموية وتحسين تدفق الدم داخل الجسم، وبالتالي دعم صحة القلب وتقليل مخاطر الأمراض القلبية.

خفض ضغط الدم

تحتوي على معدن البوتاسيوم الذي يساعد في موازنة تأثير الصوديوم داخل الجسم، ما يسهم في ضبط مستويات ضغط الدم، والحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية وتقليل خطر السكتات الدماغية.

الوقاية من السرطان

تتميز المانجو باحتوائها على مضادات أكسدة قوية، أبرزها مركب "المانجيفرين"، الذي يساعد على حماية خلايا الجسم من التلف، وقد يسهم في تقليل خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان، مثل سرطان القولون والثدي والجلد وعنق الرحم.

