تزايدت في السنوات الأخيرة شعبية مشروب ماء الليمون مع النعناع كعلاج منزلي لتخفيف مشاكل الجهاز الهضمي مثل الانتفاخ وحرقة المعدة.



ما الذي يقوله العلم عن الليمون؟

بحسب "medicalnewstoday"، الليمون غني بالفيتامين C والمركبات النباتية التي تدعم الصحة العامة، ويعتقد البعض أنه يساعد في تحسين الهضم وتقليل الانتفاخ عن طريق زيادة ترطيب الجسم وتحفيز العصارات الهضمية.

ومع ذلك، لا توجد دراسات قوية تُثبت أن ماء الليمون يقضي على الانتفاخ بشكل مباشر، وقد تكون فائدته في هذه الحالة أكثر ارتباطًا بالترطيب نفسه وليس بخصائص كيميائية محددة للليمون.

على صعيد الحموضة، هناك اعتقاد شائع بأن الليمون يخفف من حرقة المعدة، لكن الأدلة العلمية لا تدعم هذا بشكل قاطع؛ فكون الليمون حمضيًا بطبيعته يجعل الأعراض أسوأ لدى البعض بدلًا من تحسينها، خاصة لمن يعانون من ارتجاع المريء.

ما دور النعناع في الهضم

النعناع يحتوي على مركب المنثول المعروف بقدرته على استرخاء عضلات الجهاز الهضمي، ويساعد في تقليل التقلصات المعوية والغازات، وبالتالي يُخفف من شعور الانتفاخ بعد الوجبات، هناك أيضًا بعض الأدلة على أن شاي النعناع يمكن أن يقلل عسر الهضم عند تناوله بعد الأكل.



فوائد أخرى للمون النعناع

تعزيز المناعة

الليمون غني بفيتامين C الذي يقوي جهاز المناعة ويزيد مقاومة الجسم للعدوى.

تحسين الهضم والكبد

المنثول في النعناع يساعد على تدفق العصارات الهاضمة، وقد يحفز الكبد على التخلص من السموم بشكل أفضل.

تخفيف الصداع والدوار

رائحة النعناع تُخفف التوتر وتعمل كمهدئ طبيعي، ما قد يقلل الصداع النصفي والدوار الخفيف.

تأثير منشط على الطاقة والمزاج

الليمون ينعش الجسم، والنعناع يحفز التركيز ويقلل الشعور بالإرهاق، ما يجعله مشروبًا منعشًا صباحًا.

تحسين صحة الفم

النعناع يمنح رائحة فم منعشة، والليمون قد يساعد على قتل بعض البكتيريا الضارة عند استخدامه بشكل معتدل.

دعم إنقاص الوزن

شرب ماء الليمون مع النعناع قبل الوجبات قد يقلل الشهية قليلًا ويزيد الشعور بالشبع، مما يساعد على التحكم في الوزن عند الالتزام بنظام صحي.

