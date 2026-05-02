نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الصحة مجموعة من الإرشادات الغذائية التي تؤكد أن تنوع ألوان الفواكه ليس مجرد تنوع شكلي، بل يعكس اختلافًا في القيمة الغذائية والفوائد الصحية لكل نوع.

وتشير تقارير طبية منشورة على موقع Healthline إلى أن تناول مجموعة متنوعة من الفواكه يمد الجسم بطيف واسع من العناصر الغذائية، حيث لا يمكن لنوع واحد أن يوفر كل ما يحتاجه الجسم بمفرده.

الفواكه الحمراء.. حماية من الداخل

الفواكه ذات اللون الأحمر مثل الفراولة والعنب تحتوي على نسب عالية من مضادات الأكسدة، التي تلعب دورًا مهمًا في تقليل الالتهابات ومقاومة الجذور الحرة.

هذه العوامل ترتبط بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب وبعض أنواع السرطان، ما يجعل هذه الفواكه عنصرًا مهمًا في النظام الغذائي اليومي.

البنفسجية.. دعم للذاكرة والهضم

أما الفواكه البنفسجية مثل التوت والتين، فتُعرف بقدرتها على دعم وظائف المخ وتحسين الذاكرة، إلى جانب دورها في تعزيز صحة الجهاز الهضمي، بفضل احتوائها على مركبات نباتية تساهم في حماية الخلايا العصبية وتنظيم حركة الأمعاء.

البرتقالية والصفراء.. للمناعة وصحة الجلد

الفواكه الحمضية مثل البرتقال والليمون واليوسفي تعد من أبرز مصادر فيتامين C، الذي يعزز مناعة الجسم، ويساعد في إنتاج الكولاجين الضروري لصحة الجلد. كما يساهم هذا الفيتامين في تحسين امتصاص الحديد، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على الصحة العامة، وفقًا لما أورده موقع Helthline.

الخضراء.. توازن وحماية

الفواكه الخضراء مثل التفاح والكيوي والعنب الأخضر غنية بالألياف وحمض الفوليك، وهما عنصران أساسيان لصحة الجهاز الهضمي والقلب.

وتساعد الألياف على تنظيم مستويات السكر في الدم وتحسين عملية الهضم، مما يجعل هذه الفواكه خيارًا مهمًا ضمن نظام غذائي متوازن.

ورغم أهمية الفواكه، فإنها تظل جزءًا من نظام غذائي متوازن يشمل البروتينات والدهون الصحية. كما يُفضل تناولها في صورتها الطبيعية بدلًا من العصائر، للحفاظ على الألياف وتجنب الارتفاع السريع في مستويات السكر.

