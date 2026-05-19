فور الاستيقاظ جميعنا نشعر أن طاقتنا منخفضة وغير قادرين على المهام اليومية ونحتاج إلى الكثير من النشاط للقيام بها ولبدء اليوم بشكل طبيعي.

مشروبات طبيعية يمكنها منح أجسامنا ما نحتاج من طاقة طوال اليوم

ومن هنا يأتي دور بعض المشروبات الطبيعية التي يمكنها منح أجسامنا ما نحتاج من طاقة طوال اليوم، وفي التقرير التالي نوضح أبرزها وفق ما ذكره موقع medicalnewstoday.

1-الماء

يعد الماء أهم عنصر منشط في هذه القائمة، فهو ضروري لعمل كل خلية في الجسم بشكل سليم.

على الرغم من أن معظم الناس يعتبرون الجفاف حالة خطيرة، إلا أن الجسم قد يصاب بجفاف جزئي إذا لم يشرب الشخص الماء طوال الصباح.

يمكن الحفاظ على الطاقة ببساطة عن طريق حمل زجاجة ماء وشرب رشفات منها على مدار اليوم للحفاظ على ترطيب الجسم بشكل كاف.

2-القهوة

تعد القهوة منشطا معروفا للطاقة. فالكافيين الموجود فيها ينشط الجسم والعقل، وقد يزيد من الإنتاجية.

كما تحتوي القهوة على مضادات أكسدة تسمى البوليفينولات، والتي قد تقلل من الإجهاد التأكسدي في الخلايا، وتحسن وظائف الجسم.

ومع ذلك، تعتبر القهوة منبها، لذا ينصح بتناولها باعتدال. فالإفراط في تناولها قد يؤدي إلى فقدان الطاقة مع تراجع تأثير الكافيين في الجسم.

3-الشاي الأخضر

يحتوي الشاي الأخضر على كميات قليلة من الكافيين، ولكنه يحتوي أيضا على مركبات قد تساعد في تقليل الإجهاد التأكسدي والالتهابات في الجسم. وقد ينتج عن ذلك انتقال أكثر سلاسة من القهوة إلى حالة من اليقظة والنشاط.